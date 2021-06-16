В Житомире из-за замены теплосети перекроют движение в одном из переулков

16 июня в Житомире из-за проведения работ по замене теплосети перекроют движение транспорта в переулке 1-й Винокуренный. Об этом информирует управление транспорта и связи городского совета.
"В связи с проведением КП "ЖТКЭ" городского совета ремонтных работ по замене тепловой сети в переулке 1-м Винокуренном будет перекрыто движение транспорта на участке между перекрестками с ул. Клосовского и ул. Каракульной"
, - говорится в сообщении.
Объезд автотранспорта возможен по улицам Клосовского и Каракульной.
Движение пассажирского общественного транспорта будет осуществляться без изменений.
Как сообщалось, КП "Житомиртеплокоммунэнерго" уже активно ведет подготовку
к следующему отопительному сезону.