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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 16 » 08:53:40

В Житомире из-за замены теплосети перекроют движение в одном из переулков

Сегодня, 08:53:40 595 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире из-за замены теплосети перекроют движение в одном из переулков

 16 июня в Житомире из-за проведения работ по замене теплосети перекроют движение транспорта в переулке 1-й Винокуренный. Об этом информирует управление транспорта и связи городского совета.

"В связи с проведением КП "ЖТКЭ" городского совета ремонтных работ по замене тепловой сети в переулке 1-м Винокуренном будет перекрыто движение транспорта на участке между перекрестками с ул. Клосовского и ул. Каракульной", - говорится в сообщении.



Объезд автотранспорта возможен по улицам Клосовского и Каракульной.

Движение пассажирского общественного транспорта будет осуществляться без изменений.

Как сообщалось, КП "Житомиртеплокоммунэнерго" уже активно ведет подготовку к следующему отопительному сезону.
Тэги: Ремонт, Житомир, перекрытие дороги
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