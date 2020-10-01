У теплокоммунэнерго до сих пор арестованы счета. Мэр уверяет, что в домах житомирян будет тепло

За 2 недели до старта отопительного сезона у КП "Житомиртеплокоммунэнерго" до сих пор арестованы счета. Однако городской голова уверяет, что в домах житомирян будет тепло при любых обстоятельствах.
"Несмотря на арест счетов КП "Житомиртеплокоммунэнерго" - тепло будет. Совещания в Кабинете Министров результата до сих пор не дали. Поэтому если вопрос с арестом не разрешится и центральные органы власти не возьмут на себя ответственность - мы найдем путь и запустим котельные", - сообщил 30 сентября Сергей Сухомлин.
Также он добавил, что сейчас главное выплатить зарплаты людям, которые все лето работали и готовили сети к запуску.
Как сообщал "Журнал Житомира
", исполнительная служба арестовала счета
коммунального предприятия "Житомиртеплокоммунэнерго".