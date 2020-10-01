Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 01.10.2020    11:10:17
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 1 » 08:59:34

У теплокоммунэнерго до сих пор арестованы счета. Мэр уверяет, что в домах житомирян будет тепло

Сегодня, 09:20:34 294 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
У теплокоммунэнерго до сих пор арестованы счета. Мэр уверяет, что в домах житомирян будет тепло

 За 2 недели до старта отопительного сезона у КП "Житомиртеплокоммунэнерго" до сих пор арестованы счета. Однако городской голова уверяет, что в домах житомирян будет тепло при любых обстоятельствах.
 

"Несмотря на арест счетов КП "Житомиртеплокоммунэнерго" - тепло будет. Совещания в Кабинете Министров результата до сих пор не дали. Поэтому если вопрос с арестом не разрешится и центральные органы власти не возьмут на себя ответственность - мы найдем путь и запустим котельные", - сообщил 30 сентября Сергей Сухомлин.




Также он добавил, что сейчас главное выплатить зарплаты людям, которые все лето работали и готовили сети к запуску.

Как сообщал "Журнал Житомира", исполнительная служба арестовала счета коммунального предприятия "Житомиртеплокоммунэнерго".
Тэги: Житомир, отопление, отопительный сезон, ЖТКЭ
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus