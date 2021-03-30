Житомирянам насчитали за отопление лишние 2,8 млн гривен

Коммунальное предприятие "Житомиртеплокоммунэнерго" завысило тариф и излишне начислило житомирянам в платежках 2,8 млн грн. Нарушения выявила проверка Госпродпотребслужбы в Житомирской области.
"Специалисты сектора контроля по регулируемым ценам Главного управления Госпродпотребслужбы в Житомирской области провели плановое мероприятие (проверку) государственного надзора (контроля) в коммунальном предприятии, которое предоставляет услуги по централизованному отоплению жителям города Житомира. В ходе проверки было установлено, что предприятием применялись тарифы на коммунальные услуги с нарушением требований"
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Отмечается, что за период с октября по декабрь 2020 года при начислении платы за услуги по централизованному отоплению потребителям завысили тариф за 1 Гкал на 24,41 грн.
По результатам проведения плановой проверки специалисты Госпродпотребслужбы составили акт и обязали коммунальное предприятие вернуть потребителям необоснованно начисленную плату путем осуществления перерасчетов.
"Коммунальное предприятие сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Житомирской области о возвращении потребителям излишне начисленной платы за коммунальные услуги", - сообщили в ведомстве.
Госпродпотребслужба добавила, что данный перерасчет отражен в платежках потребителей за февраль 2021 года.