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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 29 » 08:59:14

Житомирянам сделают перерасчет оплаты за централизованное отопление

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Житомирянам сделают перерасчет оплаты за централизованное отопление

 В мае житомиряне получат платежки за апрель с уменьшенной стоимостью потребленной тепловой энергии и услуги по централизованному отоплению.

Такое решение приняли 28 апреля на внеочередном заседании исполнительного комитета горсовета.

Пересчет будет произведен согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 21 июля 2005 года №630, учитывая повышение средней температуры наружного воздуха, а также на основании механизма и требований определенных Постановлением КМУ от 24.12.2019 года № 1082по изменению стоимости поставки природного газа.

«Оплата за отопление за апрель 2020 года после проведения перерасчетов в среднем уменьшится на 80,26%. То есть, утвержденный в январе 2020 года тариф за услуги централизованного отопления для населения, составлял 37,04 грн/1 кв. м, в апреле будет составлять - 7,31 грн/1 кв. м», - пояснил директор КП «Житомиртеплокоммунэнерго» Дмитрий Рогожин.

Как сообщал «Журнал Житомира», с 16 апреля в Житомире официально завершили отопительный сезон.
Тэги: отопление, платежка, Житомир, исполком
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