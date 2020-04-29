Житомирянам сделают перерасчет оплаты за централизованное отопление

В мае житомиряне получат платежки за апрель с уменьшенной стоимостью потребленной тепловой энергии и услуги по централизованному отоплению.
Такое решение приняли 28 апреля на внеочередном заседании исполнительного комитета горсовета.
Пересчет будет произведен согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 21 июля 2005 года №630, учитывая повышение средней температуры наружного воздуха, а также на основании механизма и требований определенных Постановлением КМУ от 24.12.2019 года № 1082по изменению стоимости поставки природного газа.
«Оплата за отопление за апрель 2020 года после проведения перерасчетов в среднем уменьшится на 80,26%. То есть, утвержденный в январе 2020 года тариф за услуги централизованного отопления для населения, составлял 37,04 грн/1 кв. м, в апреле будет составлять - 7,31 грн/1 кв. м»
, - пояснил директор КП «Житомиртеплокоммунэнерго» Дмитрий Рогожин.
Как сообщал «Журнал Житомира
», с 16 апреля в Житомире официально завершили отопительный сезон
.