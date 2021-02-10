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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 10 » 12:28:47

Исполком снизил тарифы на отопление в Житомире: будем платить на 3,7% меньше

Сегодня, 12:31:47 1218 13 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Исполком снизил тарифы на отопление в Житомире: будем платить на 3,7% меньше

 В Житомире снизили тарифы на централизованное теплоснабжение. Соответствующее решение было принято сегодня, 10 февраля, на внеочередном заседании исполнительного комитета городского совета.

«Этим решением мы немножко уменьшаем тариф и не поднимаем его на 10% как прогнозировалось», - отметил городской голова Сергей Сухомлин, передает Житомир инфо.
 

«Вчера был подписан меморандум, по которому правительство приняло на себя обязательства зафиксировать цену на газ 6900 грн для предприятий ТКЭ (теплокоммунэнерго - ред.) и разработать нормативные документы для того, чтобы до 31 января компенсировать городам эту разницу в тарифах. После подписания этого меморандума мы на сегодняшнем исполкоме вносим корректировки в тариф, который есть, и уменьшаем цену на газ в этом тарифе с 7300 до 6900. Понятно, что это не большое снижение, но если бы этот меморандум был не подписан, то мы были бы вынуждены заложить в платежки новую цену на газ и тариф вырос бы еще на 10% и был бы 2 тыс. грн за гигакалорию», - пояснил мэр.

 

Он отметил, что цены на газ расти не будут, но житомиряне все равно получат платежки больше, чем в прошлом году, из-за снижения температуры, а счетчик считает полученное тепло.

В результате тариф на тепло для житомирян, который был установлен с 1 января 2021 года, снизили на 3,7%.
 

«Действующая цена на газ по меморандуму - 6900 гривен, плюс цена транспортировки - 2002 грн, это составляет примерно 9900 грн. Действующая цена, которую нам дал «Нафтогаз» на транспортировку и поставку - 10962 гривен, то есть 2020 грн - разница стоимости исключительно газовой составляющей. При использовании 14 млн кубов газа за январь 2021 года предприятие получит убытки 28 млн грн, которые должны быть скорректированы государством и возмещены местному бюджету или нашему предприятию», - пояснил после заседания директор КП «Житомиртеплокоммунэнерго» Дмитрий Рогожин.

 

Предыстория


С 1 февраля все газоснабжающие компании Украины ограничили тарифы на газ для бытовых потребителей: они не могут превышать 6,99 грн за куб. м.

9 февраля правительство подписало меморандум с местными властями относительно тарифов на тепло и горячую воду. Документ предусматривает с января фиксацию цены на газ для теплоснабжающих компаний на уровне 6,99 грн за кубометр.
Тэги: отопление, исполком, тариф, Житомир
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Комментариев: 13
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 12:45:24, Сегодня [Материал]
0

Очередная иллюстрация нарушения карантинных норм: отсутствие у некоторых личностей маски, несоблюдение дистанции.

Полиция, где штрафы? Люди-лохи соблюдайте правила, а чиновники как обычно каста неприкасаемых.
Dmitry
4 Dmitry (Dmitry)   • 13:38:32, Сегодня [Материал]
0

Зайдите в любое общественное место - такое впечатление, что у нас какбэ слишком много чиновников? Нет, просто народ ложит на правила и маски не надевает. Это менталитет, наверно.
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:30:20, Сегодня [Материал]
-1

Надо говорить за тарифы . а вы всунули маски. В огороді бузина. а в Киеві дядько.
pushistik13
8 Пушистик (pushistik13)   • 14:46:23, Сегодня [Материал]
0

а что не так с тарифами?
100 баксов за 50 квадратов зимой это же смешно
в Финляндии - 500 - 900....
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:45:49, Сегодня [Материал]
0

посредники покупают газ у Государства Украина по 441 гривне за тысячу кубов. в эту сумму входит транспортировка и НДС. После этого посредники продают Украинцам по десять . а предприятиям по 16 тысяч за тысячу кубов. Газ принадлежит народу Украины. Это дикость! а добывает Украина 20 миллиардов кубов. а потребляет десять.Поэтому с тарифами вообще всё неправильно. Государство должно продавать газ Украинцам вообще без посредников и по 441 гривне за тыс. кубов. А в Европу по Европейским ценам . а разницу наполнить бюджет собственной страны. И положить каждому рождённому ребёнку по 200 тысяч золотом . как в Саудовской Аравии. Что мы обсуждаем? Грабёж в планетарном масштабе. Надо вводить смертную казнь.
Atillanta
10 Иванна (Atillanta)   • 16:16:24, Сегодня [Материал]
0

Государство ничего не должно. Его как раз и создавали для обслуживания интересов этих самых спекулянтов и не только их. Но никак не народа.
AlexIvanov
11 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:38:06, Сегодня [Материал]
0

Государство- это Народ Украины. Чиновники которым МЫ делегировали власть не имеют право отдавать наш газ посредникам. А должны отдавать газ напрямую. Крапка. Все кто нарушил Конституцию Украины есть преступники. Неважно когда они преступили Закон в 90-тые или сейчас. Чиновник должен закон выполнять.
melan
2 melan (melan)   • 12:47:31, Сегодня [Материал]
0

..... платить на 3,7% меньше........но житомиряне все равно получат платежки больше...

Гениально!!!!
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:33:48, Сегодня [Материал]
+1

В смысле на 6,3% больше?
SAT
5 Nostradamus (SAT)   • 14:24:27, Сегодня [Материал]
+2

Як завжди у ж_дівському протектораті - на сміх курам ))
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:38:31, Сегодня [Материал]
+1

Надо возвращать газотранспортную систему в собственность города. потому что толку не будет. Ездить к ним кланятся к ворюгам бесполезно. И газ покупать у посредников- это дико
AlexIvanov
12 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:55:37, Сегодня [Материал]
0

Давайте возвращать газотранспортную систему городу. 13 февраля в субботу народ выходит к Королёву на тарифный Майдан. ..Надо зашщищать экономику нашей страны. а не чьей-то.
AlexIvanov
13 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:00:34, Сегодня [Материал]
0

когда повышаются тарифы на энэргоносители. то автоматом повышаются цены на все товары и услуги. что означает только одно- обесценивание национальной валюты и укрепление(повышается цена) чужих валют. Народу это не выгодно. Потому чтобы купить доллар я дожен буду больше работать. чтобы иметь больше денег для покупки этого доллара. Тожже самое происходит с нашими недрами. с нашей землёй, с любыми нашими товарами.
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