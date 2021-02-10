Исполком снизил тарифы на отопление в Житомире: будем платить на 3,7% меньше

«Вчера был подписан меморандум, по которому правительство приняло на себя обязательства зафиксировать цену на газ 6900 грн для предприятий ТКЭ (теплокоммунэнерго - ред.) и разработать нормативные документы для того, чтобы до 31 января компенсировать городам эту разницу в тарифах. После подписания этого меморандума мы на сегодняшнем исполкоме вносим корректировки в тариф, который есть, и уменьшаем цену на газ в этом тарифе с 7300 до 6900. Понятно, что это не большое снижение, но если бы этот меморандум был не подписан, то мы были бы вынуждены заложить в платежки новую цену на газ и тариф вырос бы еще на 10% и был бы 2 тыс. грн за гигакалорию», - пояснил мэр.