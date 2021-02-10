Исполком снизил тарифы на отопление в Житомире: будем платить на 3,7% меньше

«Вчера был подписан меморандум, по которому правительство приняло на себя обязательства зафиксировать цену на газ 6900 грн для предприятий ТКЭ (теплокоммунэнерго - ред.) и разработать нормативные документы для того, чтобы до 31 января компенсировать городам эту разницу в тарифах. После подписания этого меморандума мы на сегодняшнем исполкоме вносим корректировки в тариф, который есть, и уменьшаем цену на газ в этом тарифе с 7300 до 6900. Понятно, что это не большое снижение, но если бы этот меморандум был не подписан, то мы были бы вынуждены заложить в платежки новую цену на газ и тариф вырос бы еще на 10% и был бы 2 тыс. грн за гигакалорию», - пояснил мэр.
«Действующая цена на газ по меморандуму - 6900 гривен, плюс цена транспортировки - 2002 грн, это составляет примерно 9900 грн. Действующая цена, которую нам дал «Нафтогаз» на транспортировку и поставку - 10962 гривен, то есть 2020 грн - разница стоимости исключительно газовой составляющей. При использовании 14 млн кубов газа за январь 2021 года предприятие получит убытки 28 млн грн, которые должны быть скорректированы государством и возмещены местному бюджету или нашему предприятию», - пояснил после заседания директор КП «Житомиртеплокоммунэнерго» Дмитрий Рогожин.