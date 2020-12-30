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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 30 » 16:16:50

В Житомире отопление подорожает на 18%: исполком согласовал повышение тарифов

Вчера, 16:24:50 1548 12 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире отопление подорожает на 18%: исполком согласовал повышение тарифов

 С 1 января 2021 года в Житомире будут изменены тарифы на теплоснабжение. В платежках за декабрь житомиряне также увидят повышенные тарифы. Такое решение приняли 30 декабря члены исполнительного комитета городского совета.
 

"Эти корректировки вызваны исключительно подорожанием основных составляющих тарифа, а именно природного газа, услуги по поставке и распределению природного газа и электроэнергии. Также будут скорректированы тарифы за декабрь 2020 года", - отмечают в исполкоме.


Новый тариф на тепло для населения - абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии составит 1879,98 грн/Гкал с НДС. Тариф по сравнению с ноябрем вырос на 17,9%.

Для бюджетных учреждений стоимость теплоснабжения составит 1854,76 грн/Гкал с НДС. Другие потребители и религиозные организации - 1856,92 грн/Гкал с НДС.

Для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии услуги по централизованному отоплению будут стоить 44,66 грн за 1 кв. м с НДС (за месяц в течение периода предоставления услуги по централизованному отоплению).

Также установлены новые тарифы для многоквартирных домов, оборудованных системой автономного отопления, по следующим адресам:
 
  • ул. Парниковая, 17: 1722,89 грн/Гкал с НДС;
  • ул. Киевская, 60: 2574,44 грн/Гкал с НДС;
  • проезд И. Богуна, 4: 2095,94 грн/Гкал с НДС;
  • ул. С. Бандеры, 18а: 2845,12 грн/Гкал с НДС;
  • ул. Народичская, 21: 2395,96 грн/Гкал с НДС.

Как сообщал "Журнал Житомира", с 1 января 2021 года для жителей Житомира, которым поставляет газ ООО "Житомиргаз Збут", стоимость голубого топлива возрастет почти на 11,5%
Тэги: исполком, тариф, отопление, Житомир
Комментариев: 8
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 19:42:44, Вчера [Материал]
+5

апрель - украина закачала в хранилища дешёвый газ
январь - у нафтогаза исключительно подорожал газ
кто-то между украиной и нафтогазом имеет неплохой гешефт
мо цэ Пут1н?
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 02:46:38, Сегодня [Материал]
0

1. На самом деле Нафтогаз еще в прошлом сезоне закачал довольно дорогой газ в хранилища, а зимой он стоил дешевле купленного. Как-то покрывать убытки нужно.
2. У какого Нафтогаза "исключительно" подорожал газ? Открываем статистику цен на газ https://gazpravda.com.ua/cini-gaz и смотри, где Нафтогаз и какая цена у него, и кто в лидерах с конца по ценам. А потом погуглите кому все те "лидеры" в виде "название города + газзбут" принадлежат. Подсказка - Фирташ.
3. У Нафтогаза многомиллиардные долги, и при этом у него цены на газ одни из самых низких. Как минимум все это странно.

Итого: Нафтогаз конечно говно контора еще та, но пока что у него цены значительно дешевле Фирташевских. Осталось за малым - начать массово людям таки менять своих поставщиков, и переходить к тем, у кого дешевле. Если бы еще и смена поставщика была бы процедурой 2-3 дней, то вообще было бы шикарно.
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 16:33:53, Сегодня [Материал]
0

Фирташ конечно отлично подходит на роль козла отпущения.
Но житомирТКЕ покупает газ не у Фирташа.
Ивасик
8 Телесик (Ивасик)   • 20:18:08, Сегодня [Материал]
0

Есть сканы документов Житомир Газсбыт по какой цене они покупают газ? А потом уже поговорим, как бедного Фирташа сделали козлом отпущения.

И вообще, какая разница вам потребителю у кого ваш ГРМ покупает газ, если вас не устраивает цена, к-рую в итоге выставляет вам ваш же ГРМ?
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 21:49:32, Вчера [Материал]
-1

хз. плачу половину.
Artmaker
3 Евгений (Artmaker)   • 22:24:02, Вчера [Материал]
+1

Протянутые ножки на заставке такие няшные)))
bobrikov
4 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 00:20:56, Сегодня [Материал]
0

да и вообще тупорылые... повышают тарифы когда люди и так не платят...
melan
6 melan (melan)   • 09:07:13, Сегодня [Материал]
+1

постепенно дорожает все, поэтому и не удивительно что молодежь бежит из этой страны, не видя своего будущего в ней
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