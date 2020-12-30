В Житомире отопление подорожает на 18%: исполком согласовал повышение тарифов

С 1 января 2021 года в Житомире будут изменены тарифы на теплоснабжение. В платежках за декабрь житомиряне также увидят повышенные тарифы. Такое решение приняли 30 декабря члены исполнительного комитета городского совета.
"Эти корректировки вызваны исключительно подорожанием основных составляющих тарифа, а именно природного газа, услуги по поставке и распределению природного газа и электроэнергии. Также будут скорректированы тарифы за декабрь 2020 года", - отмечают в исполкоме.
Новый тариф на тепло для населения - абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии составит 1879,98 грн/Гкал с НДС
. Тариф по сравнению с ноябрем вырос на 17,9%.
Для бюджетных учреждений стоимость теплоснабжения составит 1854,76 грн/Гкал с НДС. Другие потребители и религиозные организации - 1856,92 грн/Гкал с НДС.
Для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии услуги по централизованному отоплению будут стоить 44,66 грн за 1 кв. м с НДС (за месяц в течение периода предоставления услуги по централизованному отоплению).
Также установлены новые тарифы для многоквартирных домов, оборудованных системой автономного отопления, по следующим адресам:
- ул. Парниковая, 17: 1722,89 грн/Гкал с НДС;
- ул. Киевская, 60: 2574,44 грн/Гкал с НДС;
- проезд И. Богуна, 4: 2095,94 грн/Гкал с НДС;
- ул. С. Бандеры, 18а: 2845,12 грн/Гкал с НДС;
- ул. Народичская, 21: 2395,96 грн/Гкал с НДС.
Как сообщал "Журнал Житомира
", с 1 января 2021 года для жителей Житомира, которым поставляет газ ООО "Житомиргаз Збут", стоимость голубого топлива возрастет почти на 11,5%
.
январь - у нафтогаза исключительно подорожал газ
кто-то между украиной и нафтогазом имеет неплохой гешефт
мо цэ Пут1н?
2. У какого Нафтогаза "исключительно" подорожал газ? Открываем статистику цен на газ https://gazpravda.com.ua/cini-gaz и смотри, где Нафтогаз и какая цена у него, и кто в лидерах с конца по ценам. А потом погуглите кому все те "лидеры" в виде "название города + газзбут" принадлежат. Подсказка - Фирташ.
3. У Нафтогаза многомиллиардные долги, и при этом у него цены на газ одни из самых низких. Как минимум все это странно.
Итого: Нафтогаз конечно говно контора еще та, но пока что у него цены значительно дешевле Фирташевских. Осталось за малым - начать массово людям таки менять своих поставщиков, и переходить к тем, у кого дешевле. Если бы еще и смена поставщика была бы процедурой 2-3 дней, то вообще было бы шикарно.
Но житомирТКЕ покупает газ не у Фирташа.
И вообще, какая разница вам потребителю у кого ваш ГРМ покупает газ, если вас не устраивает цена, к-рую в итоге выставляет вам ваш же ГРМ?