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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 26 » 15:41:38

Жители Житомира в мартовских платежках увидят уменьшенные тарифы на тепло

Сегодня, 15:52:38 126 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жители Житомира в мартовских платежках увидят уменьшенные тарифы на тепло

 В Житомире уменьшили размер начисления за услуги централизованного отопления. Соответствующее решение приняли члены исполнительного комитета на сегодняшнем внеочередном заседании.

Согласно решению, КП «Житомиртеплокоммунэнерго» осуществит перерасчет за услуги централизованного отопления для населения за февраль 2020 года.
 

«Мы получили договор с ценой на природный газ для предприятия за февраль месяц. На 21,1% меньше предыдущей, которая составляла 4962 грн 16 коп./1000 куб. м. Пересчитанный тариф на тепловую энергию, исходя из новой цены природного газа, составляет 1277 грн 69 коп/Гкал (с НДС)», - отметил Александр Марцун, начальник управления коммунального хозяйства городского совета.


Оплата за отопление в феврале уменьшится в среднем на 18%. Эти изменения будут отражены в платежках, которые житомиряне получат в марте этого года.
Тэги: платежка, отопление, тариф, Житомир
Комментариев: 1
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 16:11:15, Сегодня [Материал]
0

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