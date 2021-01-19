Житомиряне получили ошибочные платежки за отопление: перерасчет сделают в январе

КП "Житомиртеплокоммунэнерго" при начислении платы за теплоснабжение за декабрь 2020 года допустило ряд ошибок, которые обещают исправить в январе. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия.
"В связи с применением новой системы расчета объемов поставки тепла, в декабре прошлого года был допущен ряд ошибок в начислениях"
, - информирует ЖТКЭ и публикует перечень адресов домов, где были сделаны ошибки.
Начисление одновременно произошли и по норме и по показателям счетчика:
- Королева, 46 Б
- Шевченко, 85
- Киевская, 5
Программа по ошибке не учла счетчики и начисление состоялось по норме:
- Тутковского, 4
- Шевченко, 107
- Шевченко, 85
Начисление состоялись по тарифам, вместо счетчика:
- Витрука, 25
- Вокзальная, 22
- Гоголевская, 21
- Гоголевская, 96
- Слёты, 3а
- Космонавтов, 8а
- Восточная, 66а
- Киевская, 114
- Киевская, 25
- Театральная, 3
- Шевченко, 35а
- Грушевского, 78
В доме по Б. Бердичевской, 59 вообще отсутствовали начисления. В дому на Шевченко, 100, начиная с кв. 73, показатели дополнительно начислены по данным несуществующего счетчика.
"Просим прощение за неудобства. Все ошибки будут исправлены в январе. Для получения подробной информации обращайтесь в расчетную группу по телефонам: 55-48-42, 55-48-43, 55-48-67, 55-34-81, 067- 819-0220, 073-257-0770"
, - отметили коммунальщики.