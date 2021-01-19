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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 19 » 15:32:41

Житомиряне получили ошибочные платежки за отопление: перерасчет сделают в январе

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Житомиряне получили ошибочные платежки за отопление: перерасчет сделают в январе

 КП "Житомиртеплокоммунэнерго" при начислении платы за теплоснабжение за декабрь 2020 года допустило ряд ошибок, которые обещают исправить в январе. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия.

"В связи с применением новой системы расчета объемов поставки тепла, в декабре прошлого года был допущен ряд ошибок в начислениях", - информирует ЖТКЭ и публикует перечень адресов домов, где были сделаны ошибки.

Начисление одновременно произошли и по норме и по показателям счетчика:
 
  • Королева, 46 Б
  • Шевченко, 85
  • Киевская, 5

Программа по ошибке не учла счетчики и начисление состоялось по норме:
 
  • Тутковского, 4
  • Шевченко, 107
  • Шевченко, 85

Начисление состоялись по тарифам, вместо счетчика:
 
  • Витрука, 25
  • Вокзальная, 22
  • Гоголевская, 21
  • Гоголевская, 96
  • Слёты, 3а
  • Космонавтов, 8а
  • Восточная, 66а
  • Киевская, 114
  • Киевская, 25
  • Театральная, 3
  • Шевченко, 35а
  • Грушевского, 78

В доме по Б. Бердичевской, 59 вообще отсутствовали начисления. В дому на Шевченко, 100, начиная с кв. 73, показатели дополнительно начислены по данным несуществующего счетчика.

"Просим прощение за неудобства. Все ошибки будут исправлены в январе. Для получения подробной информации обращайтесь в расчетную группу по телефонам: 55-48-42, 55-48-43, 55-48-67, 55-34-81, 067- 819-0220, 073-257-0770", - отметили коммунальщики.
Тэги: Житомир, отопление, платежка
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