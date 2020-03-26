Житомирянам пересчитают мартовские платежки за отопление: тариф уменьшили почти на 50%

«Оплата за отопление за март 2020 года после проведения перерасчетов в среднем уменьшится на 49,35%. То есть, утвержденный в январе 2020 года тариф за услуги централизованного отопления для населения, составлял 37,04 грн/1 кв. м, в марте составит - 18,76 грн/ 1 кв. м», - пояснил директор КП «Житомиртеплокоммунэнерго» Дмитрий Рогожин.