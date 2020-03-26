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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 26 » 14:35:42

Житомирянам пересчитают мартовские платежки за отопление: тариф уменьшили почти на 50%

Сегодня, 14:36:02 448 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянам пересчитают мартовские платежки за отопление: тариф уменьшили почти на 50%

 Житомирянам пересчитают стоимость потребленной в марте тепловой энергии и услуги по централизованному отоплению. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании исполнительного комитета городского совета сегодня, 26 марта.

Пересчет будет произведен, учитывая повышение средней температуры наружного воздуха в марте, а также изменения стоимости поставки природного газа.
 

«Оплата за отопление за март 2020 года после проведения перерасчетов в среднем уменьшится на 49,35%. То есть, утвержденный в январе 2020 года тариф за услуги централизованного отопления для населения, составлял 37,04 грн/1 кв. м, в марте составит - 18,76 грн/ 1 кв. м», - пояснил директор КП «Житомиртеплокоммунэнерго» Дмитрий Рогожин.


Пересчет будет отражен в платежных документах потребителей за март месяц, которые они получат в апреле 2020 года.

Также во время заседания исполкома было принято решение о завершении отопительного сезона во всех коммунальных дошкольных и школьных учреждениях Житомира.

Тэги: перерасчет, отопление, Житомир, платежка
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