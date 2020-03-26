Житомирянам пересчитают стоимость потребленной в марте тепловой энергии и услуги по централизованному отоплению. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании исполнительного комитета городского совета сегодня, 26 марта.
Пересчет будет произведен, учитывая повышение средней температуры наружного воздуха в марте, а также изменения стоимости поставки природного газа.
«Оплата за отопление за март 2020 года после проведения перерасчетов в среднем уменьшится на 49,35%. То есть, утвержденный в январе 2020 года тариф за услуги централизованного отопления для населения, составлял 37,04 грн/1 кв. м, в марте составит - 18,76 грн/ 1 кв. м», - пояснил директор КП «Житомиртеплокоммунэнерго» Дмитрий Рогожин.
Пересчет будет отражен в платежных документах потребителей за март месяц, которые они получат в апреле 2020 года.
Также во время заседания исполкома было принято решение о завершении отопительного сезона во всех коммунальных дошкольных и школьных учреждениях Житомира.
Житомирянам пересчитают мартовские платежки за отопление: тариф уменьшили почти на 50%