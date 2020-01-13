Журнал Житомир инфо

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2020 » Январь » 1317:58:37

Житомиряне получили в платежках за тепло на треть меньше суммы - городской совет

Вчера, 18:31:52 1270 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне получили в платежках за тепло на треть меньше суммы - городской совет

 Житомиряне в платежках за отопление в этом месяце получат на 34% меньшую сумму, чем было утверждено в тарифе. Об этом "Журналу Житомира" рассказали в Житомирском городском совете. Также мэрия объяснила, каким образом формируются суммы в платежах.

"Надо понимать, что на стоимость услуги по теплоснабжению влияет очень много факторов, как: цена на природный газ по Украине, тариф, который устанавливается муниципалитетом, площадь отапливаемого помещения, среднесуточная температура в месяце, и тому подобное. Например, в конце декабря цена на природный газ по Украине снизилась в среднем на 20%. В связи с этим муниципалитеты осуществили перерасчет тарифов на услуги по централизованному теплоснабжению, чтобы привести их к экономически обоснованным", - объясняют в мэрии.

Как сообщалось, исполком Житомирского городского совета одним из первых среди украинских городов скорректировал тариф. Так, для жителей домов, оборудованных счетчиками, с 1 января 2020 года он составляет 1558,92 грн/Гкал (с НДС), для тех, у кого счетчиков нет - 37,04 грн. за 1 кв. м в течение отопительного периода (с НДС).

Если в доме установлен тепловой счетчик, то распределение осуществляется по его показаниям, пропорционально отапливаемой площади каждой квартиры или помещения в жилом доме.

В домах, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, применяется алгоритм по норме потребления. Ее устанавливает орган местного самоуправления, и она подлежит ежемесячной корректировке по фактическому количеству дней поставки тепловой энергии и фактической среднемесячной температуре наружного воздуха. То есть, если месяц холодный, то придется платить больше, если теплый - меньше.
 

Как житомирянам считали платежки за декабрь


Формируя платежки за декабрь, КП "Житомиртеплокоммунэнерго" осуществило перерасчет в соответствии с Постановлением КМУ №1082 от 24.12.2019 (в связи с уменьшением цены природного газа) и Постановления КМУ №630 от 21.06.2005 (с учетом фактической температуры наружного воздуха и фактического количества дней предоставления этой услуги в месяце, который является расчетным).

Таким образом, при среднесуточной температуре декабря 2019 года +2,7 градуса:
 
  • Утвержденный тариф за декабрь составляет - 38,89 грн/кв. м
  • Расчетный тариф (Пост. №630) - 32,69 грн/кв. м
  • Фактический тариф, учитывая перерасчет (Пост. №1082) - 25,60 грн/кв. м

Итак, средняя стоимость за услуги по теплоснабжению в декабре 2019 года составила: 1-ком. квартира S = 34 кв. м - 870,40 грн, 2-ком. квартира S = 48 кв. м - 1228,80 грн, 3-ком. квартира S = 62 кв. м - 1587,20 грн и тому подобное.

"То есть, в связи с перерасчетом, платежка за 1-ком. квартиру уменьшилась на 241,06 грн, 2-ком. - на 340,8 грн, а 3-ком. - на 440 грн соответственно. В общем житомиряне заплатили за теплоснабжение на 34% меньше утвержденного тарифа", - резюмируют в городском совете.

Тэги: платежка, Житомир, тариф, отопление
Комментариев: 5
lg2013
1 lg (lg2013)   • 18:44:47, Вчера
-1

Ми одержали платіжку за тепло на 70 грн. меншу ніж у лютому минулого року. І це при тому, що температура надворі висока як для зими.
Dimm
2 Димм (Dimm)   • 18:47:10, Вчера
+3

Природа и та сжалилась над людьми после таких тарифов
viewer
3 Name Surname (viewer)   • 19:10:55, Вчера
0

З січня за газ приходитиме дві платіжки: окремо за газ, окремо за розподіл
https://www.facebook.com/igor.skoropad/posts/2755307227869867
garold
4 Кonstantin (garold)   • 19:21:05, Вчера
0

Кто то нагло врёт,в ноябре 800 с хвостиком,в декабре 1000 ,2х комнатная хрущёба ,где я вас спрашиваю эта треть?
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 21:29:28, Вчера
0

дякуйэмо......
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