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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 31 » 17:08:38

Исполком решил пересмотреть тарифы на отопление в Житомире

Вчера, 17:14:19 1351 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Исполком решил пересмотреть тарифы на отопление в Житомире

 Исполком Житомирского городского совета намерен пересмотреть размеры тарифов на тепловую энергию и услуги по поставке тепловой энергии для всех групп потребителей КП "Житомиртеплокоммунэнерго".

Соответствующее объявление было опубликовано на сайте горсовета 31 августа.

Действующие на сегодня тарифы, утвержденные с 01.01.2020 решением исполнительного комитета Житомирского городского совета №1475 от 23.12.2019.

В действующем тарифе на тепловую энергию учтена цена на природный газ в размере 6292,09 грн/тыс. куб. м (без НДС), в новом расчете учтена средняя стоимость на поставку природного газа за прошлый отопительный сезон и стоимость транспортировки и распределения природного газа в соответствии с Постановлениями НКРЕКП и составляет - 5162,65 грн/тыс. куб. м (без НДС).

"Так как удельный вес природного газа в себестоимости составляет 74%, то это является одним из основных факторов изменения размера тарифов на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии для всех категорий потребителей", - объясняют в мэрии.



Тэги: Житомир, отопление, исполком, тарифы
Комментариев: 1
Karab
1 Сергей (Karab)   • 17:53:00, Вчера [Материал]
+4

Житомирский городской совет: "Ми тут нічого не вирішуємо, але ж треба показати перед виборами, що ми думаємо за народ, а не протираємо штани. Ми знаємо, що нічого не зробимо, але нехай думають, що ми намагались."
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