Исполком решил пересмотреть тарифы на отопление в Житомире

Исполком Житомирского городского совета намерен пересмотреть размеры тарифов на тепловую энергию и услуги по поставке тепловой энергии для всех групп потребителей КП "Житомиртеплокоммунэнерго".
Соответствующее объявление было опубликовано на сайте горсовета 31 августа
.
Действующие на сегодня тарифы, утвержденные с 01.01.2020 решением исполнительного комитета Житомирского городского совета №1475 от 23.12.2019.
В действующем тарифе на тепловую энергию учтена цена на природный газ в размере 6292,09 грн/тыс. куб. м (без НДС), в новом расчете учтена средняя стоимость на поставку природного газа за прошлый отопительный сезон и стоимость транспортировки и распределения природного газа в соответствии с Постановлениями НКРЕКП и составляет - 5162,65 грн/тыс. куб. м (без НДС).
"Так как удельный вес природного газа в себестоимости составляет 74%, то это является одним из основных факторов изменения размера тарифов на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии для всех категорий потребителей"
, - объясняют в мэрии.