Исполком определил дату завершения отопительного сезона в Житомире

Отопительный сезон на территории Житомира и городской ОТГ будет завершен в следующий четверг, 15 апреля. Такое решение приняли сегодня, 7 апреля, на очередном заседании исполнительного комитета
городского совета.
"Согласно санитарным нормам для завершения отопительного сезона необходимо, чтобы среднесуточная температура наружного воздуха была выше +8℃ в течение трех суток. Мы проанализировали прогноз погоды на ближайшие недели. На территории житомирской громады такие погодные условия прогнозируют в период с 13-15 апреля. Поэтому целесообразно завершить отопительный сезон только с 15 апреля"
, - комментирует принятое решение начальник управления коммунального хозяйства Александр Марцун.
Решением предусмотрено, что руководители дошкольных учебных заведений и детских домов, которые имеют автономные котельные, в случае необходимости могут возобновлять подачу тепла на подведомственные объекты.
Напомним, коммунальное предприятие "Житомиртеплокоммунэнерго" завысило тариф
и излишне начислило житомирянам в платежках 2,8 млн грн.