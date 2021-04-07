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Исполком определил дату завершения отопительного сезона в Житомире

Вчера, 11:58:10 2220 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Исполком определил дату завершения отопительного сезона в Житомире

 Отопительный сезон на территории Житомира и городской ОТГ будет завершен в следующий четверг, 15 апреля. Такое решение приняли сегодня, 7 апреля, на очередном заседании исполнительного комитета городского совета.

"Согласно санитарным нормам для завершения отопительного сезона необходимо, чтобы среднесуточная температура наружного воздуха была выше +8℃ в течение трех суток. Мы проанализировали прогноз погоды на ближайшие недели. На территории житомирской громады такие погодные условия прогнозируют в период с 13-15 апреля. Поэтому целесообразно завершить отопительный сезон только с 15 апреля", - комментирует принятое решение начальник управления коммунального хозяйства Александр Марцун.

Решением предусмотрено, что руководители дошкольных учебных заведений и детских домов, которые имеют автономные котельные, в случае необходимости могут возобновлять подачу тепла на подведомственные объекты.

Напомним, коммунальное предприятие "Житомиртеплокоммунэнерго" завысило тариф и излишне начислило житомирянам в платежках 2,8 млн грн.
Тэги: отопительный сезон, исполком, отопление, Житомир
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