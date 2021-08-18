Сухомлин о новом отопительном сезоне: Не поднять тариф людям – основная задача

«Не поднять тариф людям - основная задача. Газ постоянно дорожает, и разницу в тарифе нужно закрывать. Среди составляющих тарифа на тепло газ составляет 60%», - говорит городской голова.

«Если в прошлом году цена на газ у нас была 6900 грн за тысячу кубометров для наших школ, садиков и больниц, то в настоящее время цена коммерческая - около 22 000 грн», - говорит городской голова.