Сухомлин о новом отопительном сезоне: Не поднять тариф людям – основная задача

Меньше чем через два месяца в Житомире должен стартовать отопительный сезон. Сейчас на государственном и местном уровнях разрабатывается механизм относительно неповышения тарифов.
Об этом 18 августа говорил Сергей Сухомлин
во время заседания исполкома.
Мэр отмечает: отопительный сезон должен пройти без увеличения тарифа. Механизм нужно разработать такой, чтобы люди не получили повышение, а предприятиям разницу в тарифах компенсировали. По этому вопросу на прошлой неделе состоялось совещание с Офисом Президента Украины, Премьер-министром, министром развития громад и территорий, а вчера - селектор с руководителями громад.
«Не поднять тариф людям - основная задача. Газ постоянно дорожает, и разницу в тарифе нужно закрывать. Среди составляющих тарифа на тепло газ составляет 60%», - говорит городской голова.
С одной стороны Правительство и Нафтогаз уже установили льготный тариф для населения - 7400 грн за тысячу кубометров. К примеру, в Житомире этот рост наименьший в Украине - 6,5%. Но объекты социальной сферы пока без внимания. Для учреждений образования, медицины, культуры и других потребителей газ может быть в два раза дороже, а это серьезная нагрузка на местный бюджет.
«Если в прошлом году цена на газ у нас была 6900 грн за тысячу кубометров для наших школ, садиков и больниц, то в настоящее время цена коммерческая - около 22 000 грн», - говорит городской голова.
Консультации и встречи по вопросам разработки механизма неподнятия тарифа будут проходить до конца августа.