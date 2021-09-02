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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 2 » 08:56:58

Сухомлин о новом отопительном сезоне: Разрабатываем план, как оставить тариф для населения на уровне прошлогоднего

Сегодня, 08:56:43 1306 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сухомлин о новом отопительном сезоне: Разрабатываем план, как оставить тариф для населения на уровне прошлогоднего

 Перед началом нового отопительного сезона сложилась сложная ситуация с ценами на газ. Сейчас рыночная цена на голубое топливо составляет около 20 000 грн за тысячу куб. м. Однако Правительство и городские власти уверяют, что для теплокоммунэнерго зафиксировали цену 7420 грн и тарифы на отопление существенно не вырастут.

Подробно о тарифах и вызовах отопительного сезона 2021/2022 рассказал городской голова Житомира.
 

"Вчера (31 августа - ред.) в Киеве посетил встречу под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева. Офис Президента поставил задачу: не поднимать тарифы для населения в этом отопительном сезоне. Но заоблачная цена на газ, которая сейчас действует в Украине и Европе, - это политическая спекуляция со стороны России, мы все это понимаем. Таким образом давят на Европу по поводу запуска газопровода "Северный поток 2". Если Россия прекратит транзит - нам придется докупать газ у Европы и гнать его назад, чтобы поддерживать давление в газотранспортной системе Украины. Сложная задача для государства. Государство совместно с Нафтогазом зафиксировали тариф в 7420 грн/тыс. м. куб для предприятий тепловой энергетики на формирование тарифа населению. По сравнению с рыночной ценой в 20 000 грн - это в 3 раза меньше. Но по сравнению с ценой в прошлом отопительном сезоне (6900) - выше. От 20 000 грн государство фактически берет на себя до 180 миллиардов дотаций по Украине", - пояснил Сергей Сухомлин.


Если в Житомире заложат цену газа 7420 грн, то тариф может вырасти на 6,5%.

"Сейчас с областной властью разрабатываем план: как оставить тариф для населения на уровне прошлого отопительного сезона. Задача - непростая", - добавил мэр города.

Для бюджетной сферы (садики, школы, больницы) ЖТКЭ будет закупать газ по рыночной цене.
 

"При таких условиях, тариф может вырасти до 4500 грн/гигокалорию. Поэтому запуск котельных на щепе, первую из которых мы в этом году откроем, очень важен! Чтобы оттуда пустить тепло на школы, садики, больницы Житомира. Таким образом, - не быть зависимыми от колебаний цены газа", - сказал Сухомлин.


Городской голова коснулся темы горячего водоснабжения. По его словам, после открытия ТЭЦ планируется возобновление поставки горячей воды в городские больницы.
 

"Одной из стратегических задач нашего КП "Житомиртеплокоммунэнерго" будет подключение горячего водоснабжения. В будущих новостройках - автоматически будет подключаться. Это важно и для наших будущих ТЭЦ, которые будут производить тепло из альтернативного топлива - они смогут на полную работать круглый год, а не только в отопительный сезон! В частности, запланировано возобновить горячее водоснабжение в Больницу №1 и Больницу №2. Это уменьшит нагрузку на бюджет", - добавил мэр.


Напомним, в Житомире на территории котельной РК-10 за грантовые средства строится уникальная ТЭЦ. Она оснащена турбиной для комбинированного производства тепла и электроэнергии. В марте 2021 года посол Великобритании осмотрела строительство новой ТЭЦ.
Тэги: Сухомлин, тарифы, отопление, отопительный сезон, Житомир
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Комментариев: 3
briz
1 aleks (briz)   • 10:19:14, Сегодня [Материал]

Оказывается если думать не только о себе, то можно тарифы и не повышать...
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 12:05:13, Сегодня [Материал]

Вот озадачится мэр, когда цену лупанут гейропейскую, а там она уже вроде как за 630 баксов перевалила, и это еще даже не зима, а только начало осени.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 12:33:51, Сегодня [Материал]

верните Кроля.....
https://youtu.be/5rNaS3TJ3N4
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