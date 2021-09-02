Сухомлин о новом отопительном сезоне: Разрабатываем план, как оставить тариф для населения на уровне прошлогоднего

"Вчера (31 августа - ред.) в Киеве посетил встречу под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева. Офис Президента поставил задачу: не поднимать тарифы для населения в этом отопительном сезоне. Но заоблачная цена на газ, которая сейчас действует в Украине и Европе, - это политическая спекуляция со стороны России, мы все это понимаем. Таким образом давят на Европу по поводу запуска газопровода "Северный поток 2". Если Россия прекратит транзит - нам придется докупать газ у Европы и гнать его назад, чтобы поддерживать давление в газотранспортной системе Украины. Сложная задача для государства. Государство совместно с Нафтогазом зафиксировали тариф в 7420 грн/тыс. м. куб для предприятий тепловой энергетики на формирование тарифа населению. По сравнению с рыночной ценой в 20 000 грн - это в 3 раза меньше. Но по сравнению с ценой в прошлом отопительном сезоне (6900) - выше. От 20 000 грн государство фактически берет на себя до 180 миллиардов дотаций по Украине", - пояснил Сергей Сухомлин.