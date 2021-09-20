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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 20 » 17:46:58

Сергей Сухомлин: В начале 2022-го в Житомире заработает мусороперерабатывающий завод

Вчера, 17:46:07 963 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сергей Сухомлин: В начале 2022-го в Житомире заработает мусороперерабатывающий завод

 В декабре в Житомире планируют частично запустить мусороперерабатывающий завод, а в начале 2022 он заработает на полную мощность. Об этом 20 сентября заявил городской голова Сергей Сухомлин.
 

"Сегодня заложили капсулу на территории строительства мусороперерабатывающего завода. Возведение объекта идет полным ходом. Оборудование готово и в этом году приедет в Житомир. Уже в декабре планируют тестово запустить переработку мусора, а в начале 2022-го житомирский завод заработает на полную мощность. И будет первым таким в Украине", - сказал мэр Житомира.


Предприятие обеспечит глубинную переработку 70% от общего количества мусора, которое будет попадать на завод. Из него будет производиться RDF-топливо, компост, вторичное сырье.

По словам мэра, завод будет перерабатывать около 510 тыс. куб. м мусора в год.

"Прежде всего завод будет закрывать потребности Житомирской громады. Следующим шагом станет рекультивация отходов на нашем мусорном полигоне", - добавил Сергей Сухомлин.







 

Фото: Сергей Сухомлин / Facebook
Тэги: Житомир, переработка мусора, завод, Сухомлин
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 22:22:57, Вчера [Материал]

ой неспроста танкист так пиарит этот мусоросортировочный завод...
хотя если вспомнить предыдущие проекты танкиста - базу водных видов спорта и туалет в гидропарке, "инвесторам" стоит задумацца
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