Сергей Сухомлин: В начале 2022-го в Житомире заработает мусороперерабатывающий завод

"Сегодня заложили капсулу на территории строительства мусороперерабатывающего завода. Возведение объекта идет полным ходом. Оборудование готово и в этом году приедет в Житомир. Уже в декабре планируют тестово запустить переработку мусора, а в начале 2022-го житомирский завод заработает на полную мощность. И будет первым таким в Украине", - сказал мэр Житомира.