Сергей Сухомлин: В начале 2022-го в Житомире заработает мусороперерабатывающий завод

В декабре в Житомире планируют частично запустить мусороперерабатывающий завод, а в начале 2022 он заработает на полную мощность. Об этом 20 сентября заявил городской голова Сергей Сухомлин
.
"Сегодня заложили капсулу на территории строительства мусороперерабатывающего завода. Возведение объекта идет полным ходом. Оборудование готово и в этом году приедет в Житомир. Уже в декабре планируют тестово запустить переработку мусора, а в начале 2022-го житомирский завод заработает на полную мощность. И будет первым таким в Украине", - сказал мэр Житомира.
Предприятие обеспечит глубинную переработку 70% от общего количества мусора, которое будет попадать на завод. Из него будет производиться RDF-топливо, компост, вторичное сырье.
По словам мэра, завод будет перерабатывать около 510 тыс. куб. м мусора в год.
"Прежде всего завод будет закрывать потребности Житомирской громады. Следующим шагом станет рекультивация отходов на нашем мусорном полигоне"
, - добавил Сергей Сухомлин.
Фото: Сергей Сухомлин / Facebook