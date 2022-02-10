Аналогов в Украине нет: новый житомирский завод будет перерабатывать 85% отходов

"Строительство завода уменьшит нагрузку на существующий полигон, – говорит Андрей Кудак, главный инженер автотранспортного предприятия 0628. – Часть отходов будет отбираться, перерабатываться, поэтому уменьшение нагрузки позволит дольше эксплуатировать мусорный полигон. Сейчас туда вывозится ежедневно две тысячи кубометров мусора, а это – 200 загруженных КамАЗов. Есть категория отходов, которые завод не может перерабатывать, это, например, строительные отходы, ремонтные отходы, отходы, которые не являются ресурсноценными, их продолжат вывозить на полигон, вот почему важна эксплуатация и полигона, и завода, ведь они будут существовать параллельно. Завод без полигона существовать не может".