Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 10 Февраля 2022    18:33:07
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Февраль » 10 » 13:45:38

Аналогов в Украине нет: новый житомирский завод будет перерабатывать 85% отходов

Сегодня, 13:45:38 1012 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Аналогов в Украине нет: новый житомирский завод будет перерабатывать 85% отходов

 В Житомире на мусороперерабатывающем заводе завершаются работы по монтажу оборудования. После установки технического оборудования состоится обучение работников и тестовый запуск завода, передает "Суспільне",

"Начиная с 14 февраля и до конца месяца должны быть завершены все эти работы. В конце февраля или начале марта увидим работу завода в тестовом режиме. Также будет проходить и обучение специалистов", – говорит директор предприятия Евгений Барах.

Запуск завода позволит разгрузить городскую свалку, ведь на полигон будут вывозить только 15% отходов от общего количества.
 

"Строительство завода уменьшит нагрузку на существующий полигон, – говорит Андрей Кудак, главный инженер автотранспортного предприятия 0628. – Часть отходов будет отбираться, перерабатываться, поэтому уменьшение нагрузки позволит дольше эксплуатировать мусорный полигон. Сейчас туда вывозится ежедневно две тысячи кубометров мусора, а это – 200 загруженных КамАЗов. Есть категория отходов, которые завод не может перерабатывать, это, например, строительные отходы, ремонтные отходы, отходы, которые не являются ресурсноценными, их продолжат вывозить на полигон, вот почему важна эксплуатация и полигона, и завода, ведь они будут существовать параллельно. Завод без полигона существовать не может".


По словам начальника управления жилищного хозяйства ЖГС Андрея Гуменюка, завода такого масштаба в Украине на сегодняшний день еще не существует.

"Это будет первый настоящий мусороперерабатывающий завод, который будет перерабатывать, а не сжигать мусор", – отметил Андрей Гуменюк.

Как сообщалось, после начала работы завода житомиряне будут платить за переработку мусора.
 
Тэги: Житомир, завод, переработка мусора
Новости партнеров
Комментариев: 5
melan
1 melan (melan)   • 14:09:57, Сегодня [Материал]

....житомиряне будут платить за переработку мусора.....

так гляди скоро еще появится новая платежка - за очистку канализационных стоков.
Dmitry
2 Dmitry (Dmitry)   • 15:01:26, Сегодня [Материал]

Переработка мусора приносит прибыль. Как это отразится на платежках?...
Дайте-ка угадаю...)))
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 15:03:59, Сегодня [Материал]

А что угадывать? Уже ранее официально сказали, что в платежке появится оплата за новую услугу, за переработку. И цену вроде озвучивали, не помню точно.
XACAH18
4 XACAH (XACAH18)   • 16:52:30, Сегодня [Материал]

Т.е. к графе "За вывоз отходов", добавится графа "За переработку отходов"?!

Заголовок статьи начинается со слов: "Аналогов в Украине нет...".
Гордимся, Житомиряне - нам оказана честь, первыми испытать на себе новые поборы.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 17:30:38, Сегодня [Материал]

предлагаю накопать на свалке пару 40катонников мусора и завезти на этот мусоросортировочный завод. Стоит копейки, а тест будет прекрасный.
свежий мусор и бомжи неплохо сортируют, причём забесплатно....
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus