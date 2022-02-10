Аналогов в Украине нет: новый житомирский завод будет перерабатывать 85% отходов

В Житомире на мусороперерабатывающем заводе завершаются работы по монтажу оборудования. После установки технического оборудования состоится обучение работников и тестовый запуск завода, передает "Суспільне",
"Начиная с 14 февраля и до конца месяца должны быть завершены все эти работы. В конце февраля или начале марта увидим работу завода в тестовом режиме. Также будет проходить и обучение специалистов", – говорит директор предприятия Евгений Барах.
Запуск завода позволит разгрузить городскую свалку, ведь на полигон будут вывозить только 15% отходов от общего количества.
"Строительство завода уменьшит нагрузку на существующий полигон, – говорит Андрей Кудак, главный инженер автотранспортного предприятия 0628. – Часть отходов будет отбираться, перерабатываться, поэтому уменьшение нагрузки позволит дольше эксплуатировать мусорный полигон. Сейчас туда вывозится ежедневно две тысячи кубометров мусора, а это – 200 загруженных КамАЗов. Есть категория отходов, которые завод не может перерабатывать, это, например, строительные отходы, ремонтные отходы, отходы, которые не являются ресурсноценными, их продолжат вывозить на полигон, вот почему важна эксплуатация и полигона, и завода, ведь они будут существовать параллельно. Завод без полигона существовать не может".
По словам начальника управления жилищного хозяйства ЖГС Андрея Гуменюка, завода такого масштаба в Украине на сегодняшний день еще не существует.
"Это будет первый настоящий мусороперерабатывающий завод, который будет перерабатывать, а не сжигать мусор", – отметил Андрей Гуменюк.