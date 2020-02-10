Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 10.02.2020    23:08:04
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 10 » 08:51:11

Строительство в Житомире завода по переработке мусора сдвинулось с мертвой точки. ФОТО

Сегодня, 16:06:11 8944 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Строительство в Житомире завода по переработке мусора сдвинулось с мертвой точки. ФОТО

 Хорватская компания заканчивает производство оборудования для нового мусороперерабатывающего завода в Житомире. Об этом на своей странице в Facebook заявил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

"Классный проект для лучшего города. Хорватская компания "Текникс" заканчивает производство оборудования для проекта мусороперерабатывающего завода в Житомире. С марта начинается строительство производственных цехов. Трудно быть первыми. Это не языками в сетях чесать. Житомир опять будет первым в Украине. И это драйв! Также хорваты ищут партнеров для запуска производства оборудования для переработки отходов и мусоровозов а Житомире. Кто готов?", - говорится в заметке Сухомлина.

Как сообщал "Журнал Житомира", завод собираются построить на окраине Житомира. 26 июля 2018 года во время сессии городского совета ООО "МС Социальный Проект" получило разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу 5 га земли в переулке Складском, 20. 8 ноября 2018 года депутаты городского совета передали компании этот земельный участок в аренду на 20 лет. В апреле 2018 года мэр Житомира, депутаты городского совета и представители пригородных ОТГ ездили в Словению, чтобы посмотреть, как там работают мусороперерабатывающие предприятия.

Ранее мэр Житомир говорил, что завод построят и откроют до конца 2019 года, однако Сухомлин не выполнил обещание.







Фото со страницы Сергея Сухомлина
Тэги: Житомир, Сухомлин, мусор, завод
Комментариев: 3
Dimm
1 Димм (Dimm)   • 12:53:05, Сегодня
0

Теперь со свалки через город будут мусор перевозить? Это сколько денег уйдет на перевозки?
Житич
3 Василий (Житич)   • 15:41:13, Сегодня
0

На сколько я знаю, новый завод будет перерабатывать только свежий мусор, который ежедневно привозят машины.То есть благодаря этому заводу, свалка на Крошне уже не будет увеличиваться.
А что делать со старой свалкой и тем мусором, который навезли туда за многие годы, то эта проблема остаётся.
Месть_королевы_Анны
2 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 15:04:52, Сегодня
0

Тут хорваты делают, в соседней новости словенцы. А понадусёры сами что-то могут сделать?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus