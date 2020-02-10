Хорватская компания заканчивает производство оборудования для нового мусороперерабатывающего завода в Житомире. Об этом на своей странице в Facebook заявил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.
"Классный проект для лучшего города. Хорватская компания "Текникс" заканчивает производство оборудования для проекта мусороперерабатывающего завода в Житомире. С марта начинается строительство производственных цехов. Трудно быть первыми. Это не языками в сетях чесать. Житомир опять будет первым в Украине. И это драйв! Также хорваты ищут партнеров для запуска производства оборудования для переработки отходов и мусоровозов а Житомире. Кто готов?"
, - говорится в заметке Сухомлина
.
Как сообщал "Журнал Житомира
", завод собираются построить на окраине Житомира. 26 июля 2018 года во время сессии городского совета ООО "МС Социальный Проект"
получило разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу 5 га земли в переулке Складском, 20. 8 ноября 2018 года депутаты городского совета передали компании этот земельный участок в аренду на 20 лет.
В апреле 2018 года мэр Житомира, депутаты городского совета и представители пригородных ОТГ ездили в Словению, чтобы посмотреть, как там работают мусороперерабатывающие предприятия
.
Ранее мэр Житомир говорил, что завод построят и откроют до конца 2019 года, однако Сухомлин не выполнил обещание
.
Фото со страницы Сергея Сухомлина
Строительство в Житомире завода по переработке мусора сдвинулось с мертвой точки. ФОТО
А что делать со старой свалкой и тем мусором, который навезли туда за многие годы, то эта проблема остаётся.