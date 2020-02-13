Закрытие свалки и раздельный сбор: что изменится после открытия в Житомире завода по переработке мусора

«Компания заинтересована в том, чтобы в Житомире был введен раздельный сбор мусора, и она готова на дополнительные инвестиции, связанные с этим. Чтобы люди уже на первом этапе делали сортировку этого мусора. Технология как в нашем предприятии, которое планируется, так и в Европе, - одинакова. Даже после сортировки людьми мусор попадает на сортировочную линию, потому что люди все равно не могут на 100% правильно его отсортировать. Но усилий, чтобы провести его сортировку, нужно прилагать значительно меньше», - рассказывает городской голова Житомира.

«Для нас очень важен был момент, чтобы начало работы этого завода не стало поводом для того, чтобы значительно выросли тарифы на вывоз мусора. Если мы возьмем опыт Европы, от 25 евро до 120 евро (в Австрии) стоит тонна мусора. Это большие средства для наших людей. Например, если говорить о Львове, то город принял тариф - около тысячи гривен, это 35 евро за тонну мусора. Его они будут частично дотировать из местного бюджета. Когда мы подписывали инвестиционный договор с этой компанией, мы на 20 лет установили тариф 75 гривен. Это фактически менее 3-х евро за тонну. Это очень низкий тариф, если брать Европу и даже Украину. Поэтому это не приведет к увеличению платежек», - убеждает Сухомлин.