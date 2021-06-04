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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 4 » 15:35:22

В поселке на Житомирщине планируют построить мусороперерабатывающий завод: жители категорически против. ВИДЕО

Сегодня, 15:35:22 607 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В поселке на Житомирщине планируют построить мусороперерабатывающий завод: жители категорически против. ВИДЕО

 В Житомирской области жители пгт Мирополь протестуют против мусороперерабатывающего завода, который запланировали построить на территории поселка.

На общественных слушаниях присутствующие жители единогласно решили запретить любое функционирования такого завода на территории пгт, передает "Суспільне".
 

"Мы будем действовать в интересах громады. Зная позицию наших жителей, мы даже не рассматриваем экономический интерес этого дела. На общественных слушаниях люди единогласно решили: запретить работу любых мусоросортировочных линий на территории поселков", - говорит Ирина Яцкова, заместитель председателя ОТГ.




Жители Мирополя рассказывают, что строительство будет проходить рядом с жилыми домами.
 

"Вот от нас в 400 метрах жилые дома, а в 300 метрах к востоку снова жилища. Миропольчане не против завода, а за свою жизнь. Мы не хотим жить в загрязненном поселке", - сказал Владимир Лесько.




По словам местного жителя Вячеслава Корейбы, рядом со строительством протекает река.
 

"Мы сейчас находимся на участке, который принадлежит территории завода в соответствии с кадастровой документации, а этот участок является очень уникальным природным местом. Буквально за участком мы можем увидеть два озера, которые являются естественными. Здесь слой воды очень близко к поверхности. А переработка или хранение мусора категорически недопустимыми и мы, как громада, против этого", - отметил мужчина.





Фото: Суспільне


Вопрос строительства только обсуждается. Это подчеркивает директор предприятия ООО "Минерал 2013" Виктор Кондратюк.
 

"Наше предприятие работает, работало и будет работать только в соответствии с действующим законодательством. Профиль будущего предприятия еще обсуждается", - пояснил Кондратюк.




В областном управлении экологии и природных ресурсов отмечают, что о строительстве известно только по жалобам граждан.
 

"Законодательство предусматривает, что субъект хозяйствования разрабатывает соответствующую документацию, а именно: срез оценки природной среды. Им определяются любые возможные влияния: на окружающую среду, на санитарное состояние зоны, на здоровье людей. Затем эта информация подается на согласование в управления экологии и природных ресурсов или в Министерство экологии в Киев. Сейчас официальных обращений от субъекта хозяйствования относительно любой согласительной информации нет", - рассказал заместитель начальника управления Николай Семенюк.

 
Напомним, до конца года в промышленной зоне Житомира должны построить мусороперерабатывающий комплекс.
 
Тэги: завод, Житомирщина, переработка, мусор, протест
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