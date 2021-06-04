В поселке на Житомирщине планируют построить мусороперерабатывающий завод: жители категорически против. ВИДЕО

"Мы будем действовать в интересах громады. Зная позицию наших жителей, мы даже не рассматриваем экономический интерес этого дела. На общественных слушаниях люди единогласно решили: запретить работу любых мусоросортировочных линий на территории поселков", - говорит Ирина Яцкова, заместитель председателя ОТГ.

"Вот от нас в 400 метрах жилые дома, а в 300 метрах к востоку снова жилища. Миропольчане не против завода, а за свою жизнь. Мы не хотим жить в загрязненном поселке", - сказал Владимир Лесько.

"Мы сейчас находимся на участке, который принадлежит территории завода в соответствии с кадастровой документации, а этот участок является очень уникальным природным местом. Буквально за участком мы можем увидеть два озера, которые являются естественными. Здесь слой воды очень близко к поверхности. А переработка или хранение мусора категорически недопустимыми и мы, как громада, против этого", - отметил мужчина.

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"Наше предприятие работает, работало и будет работать только в соответствии с действующим законодательством. Профиль будущего предприятия еще обсуждается", - пояснил Кондратюк.

"Законодательство предусматривает, что субъект хозяйствования разрабатывает соответствующую документацию, а именно: срез оценки природной среды. Им определяются любые возможные влияния: на окружающую среду, на санитарное состояние зоны, на здоровье людей. Затем эта информация подается на согласование в управления экологии и природных ресурсов или в Министерство экологии в Киев. Сейчас официальных обращений от субъекта хозяйствования относительно любой согласительной информации нет", - рассказал заместитель начальника управления Николай Семенюк.