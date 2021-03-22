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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 22 » 09:38:01

Селяне на Житомирщине устроили протест: требуют прекратить привозить львовский мусор под их дома

Сегодня, 09:49:01 805 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Селяне на Житомирщине устроили протест: требуют прекратить привозить львовский мусор под их дома

 В Житомирской области жители села Грозино протестовали против завоза мусора со Львова и блокировали движение на трассе Киев-Ковель. Люди требовали прекратить везти мусор на полигон бытовых отходов, расположенный вблизи их села.

По их словам, львовский мусор на свалку завозят несанкционированно, и это продолжается уже более трех лет, говорится в сюжете ТСН.

Селяне не раз блокировали грузовики с мусором и вызывали полицию. Говорят, полигон, которому уже более полувека, исчерпал свой ресурс, а его территория разрослась и подходит к жилым домам.

Полиция открыла уголовное производство по факту неконтролируемого завоза мусора. Но на днях селяне остановили новые фуры с отходами. Поэтому решили провести предупредительное перекрытие дороги. Говорят, блокировать международную трассу, пока их не услышат.
 

"Просим прощения всех водителей, которых мы побеспокоили, но мы уже не можем молчать, просим, ​​чтобы не завозили мусор из других регионов", – говорит жительница села Грозино Лилия Бондар.

 
Тэги: протест, мусор, Житомирщина
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 13:10:10, Сегодня [Материал]

пока сами не начнут жечь мусоровозы толка не будет.
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