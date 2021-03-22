Селяне на Житомирщине устроили протест: требуют прекратить привозить львовский мусор под их дома

В Житомирской области жители села Грозино протестовали против завоза мусора со Львова и блокировали движение на трассе Киев-Ковель. Люди требовали прекратить везти мусор на полигон бытовых отходов, расположенный вблизи их села.
По их словам, львовский мусор на свалку завозят несанкционированно, и это продолжается уже более трех лет, говорится в сюжете ТСН.
Селяне не раз блокировали грузовики с мусором и вызывали полицию. Говорят, полигон, которому уже более полувека, исчерпал свой ресурс, а его территория разрослась и подходит к жилым домам.
Полиция открыла уголовное производство по факту неконтролируемого завоза мусора. Но на днях селяне остановили новые фуры с отходами. Поэтому решили провести предупредительное перекрытие дороги. Говорят, блокировать международную трассу, пока их не услышат.
"Просим прощения всех водителей, которых мы побеспокоили, но мы уже не можем молчать, просим, чтобы не завозили мусор из других регионов", – говорит жительница села Грозино Лилия Бондар.