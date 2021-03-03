В одной из школ Житомира вспышка кишечной инфекции: пострадали 9 учеников

В Житомире в результате вспышки острой кишечной инфекции пострадали 9 учеников. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"2 марта в Житомире в общеобразовательной школе №20 зарегистрирована острая кишечная инфекция у 9 учеников (2012 - 2013 г.р.), из которых 7 учеников находятся на стационарном лечении и 2 учащихся находятся на амбулаторном лечении"
, – сообщается на сайте ведомства
.
По информации спасателей, состояние здоровья больных удовлетворительное.
"С 3 марта в школе приостановлен учебный процесс. Всего в ООШ учится 885 учеников"
, – уточнили в ведомстве.
В настоящее время продолжается комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.