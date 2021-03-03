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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Март » 3 » 10:08:51

В одной из школ Житомира вспышка кишечной инфекции: пострадали 9 учеников

Вчера, 10:15:40 793 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В одной из школ Житомира вспышка кишечной инфекции: пострадали 9 учеников

 В Житомире в результате вспышки острой кишечной инфекции пострадали 9 учеников. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"2 марта в Житомире в общеобразовательной школе №20 зарегистрирована острая кишечная инфекция у 9 учеников (2012 - 2013 г.р.), из которых 7 учеников находятся на стационарном лечении и 2 учащихся находятся на амбулаторном лечении", – сообщается на сайте ведомства.

По информации спасателей, состояние здоровья больных удовлетворительное.

"С 3 марта в школе приостановлен учебный процесс. Всего в ООШ учится 885 учеников", – уточнили в ведомстве.

В настоящее время продолжается комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Тэги: кишечная палочка, Вспышка, школа, Житомир
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