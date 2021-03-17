Кишечная палочка и стафилококк на руках: стало известно, почему житомирские школьники попали в больницу

В начале марта 9 учеников житомирской школы №20 попали в больницу с предварительным диагнозом кишечная инфекция. По итогам эпидрасследования основной причиной возгорания стало несоблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока и учениками, условий мойки и дезинфекции столовой посуды и обеденных столов.
В частности, на посуде и руках работников пищеблока обнаружили кишечную палочку и стафилококк.
"По результатам проведенных лабораторных исследований у 1-го больного выделен Ротавирус, у 1-го больного условно-патогенная микрофлора Цитробактер, из объектов окружающей среды в учебном заведении обнаружено 50% положительных смывов (бактерии группы кишечной палочки и патогенный стафилококк) с посуды, рук и спецодежды персонала пищеблока", – сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Житомирской области.
Управление Госпродпотребслужбы выдало предписание об устранении нарушений санитарного законодательства в школе. Кроме того, временно запрещено производство и оборот пищевых продуктов на мощностях физического лица-предпринимателя, осуществляющего питание в школе. Специалисты уже провели комплекс противоэпидемических мероприятий в очаге, вспышка инфекции ликвидирована.
"Составлены 3 протокола об административных правонарушениях на виновных в возникновении вспышки нарушителей и вынесены постановления о наложении штрафов"
, – информирует Госпродпотребслужба.
Напомним, 3 марта Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате вспышки острой кишечной инфекции пострадали 9 учеников школы №20
. По словам заместителя мэра Марии Мисюровой, диагноз "кишечная инфекция"
у них не подтвердился.