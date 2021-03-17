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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 17 » 16:58:04

Кишечная палочка и стафилококк на руках: стало известно, почему житомирские школьники попали в больницу

Сегодня, 17:19:04 468 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кишечная палочка и стафилококк на руках: стало известно, почему житомирские школьники попали в больницу

 В начале марта 9 учеников житомирской школы №20 попали в больницу с предварительным диагнозом кишечная инфекция. По итогам эпидрасследования основной причиной возгорания стало несоблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока и учениками, условий мойки и дезинфекции столовой посуды и обеденных столов.

В частности, на посуде и руках работников пищеблока обнаружили кишечную палочку и стафилококк.
 

"По результатам проведенных лабораторных исследований у 1-го больного выделен Ротавирус, у 1-го больного условно-патогенная микрофлора Цитробактер, из объектов окружающей среды в учебном заведении обнаружено 50% положительных смывов (бактерии группы кишечной палочки и патогенный стафилококк) с посуды, рук и спецодежды персонала пищеблока", – сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Житомирской области.


Управление Госпродпотребслужбы выдало предписание об устранении нарушений санитарного законодательства в школе. Кроме того, временно запрещено производство и оборот пищевых продуктов на мощностях физического лица-предпринимателя, осуществляющего питание в школе. Специалисты уже провели комплекс противоэпидемических мероприятий в очаге, вспышка инфекции ликвидирована.

"Составлены 3 протокола об административных правонарушениях на виновных в возникновении вспышки нарушителей и вынесены постановления о наложении штрафов", – информирует Госпродпотребслужба.

Напомним, 3 марта Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате вспышки острой кишечной инфекции пострадали 9 учеников школы №20. По словам заместителя мэра Марии Мисюровой, диагноз "кишечная инфекция" у них не подтвердился.
Тэги: Житомир, инфекция, школа, кишечная палочка
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:19:31, Сегодня [Материал]

А Я давно говорил, что в кранах не вода а яд. И депутат В сессийном зале озвучил, что в кранах техническая вода., а вы поите и варите с этой воды борщ, кампот и т.д. Дети наши не виноваты и руки моют постоянно. ненадо - ненадо сваливать свою вину на детей.
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