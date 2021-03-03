Кишечная инфекция не подтвердилась: новые подробности госпитализации школьников в Житомире

«Действительно, с субботы, 27 февраля, в медучреждение поступали дети. На сегодня, 3 марта, их было 8. Лабораторные анализы не подтвердили кишечную инфекцию. И четыре ребенка были выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии. Еще четверо детей находится в инфекционном отделении детской больницы имени Башека под наблюдением врачей. Их состояние удовлетворительное и средней тяжести. Был поставлен диагноз «ротавирусная инфекция». Это подтвердилось у нескольких детей, но главное, что кишечная инфекция не подтвердилась», - рассказала Мария Мисюрова.