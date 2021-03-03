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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 3 » 12:21:15

Кишечная инфекция не подтвердилась: новые подробности госпитализации школьников в Житомире

Вчера, 12:32:15 1012 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кишечная инфекция не подтвердилась: новые подробности госпитализации школьников в Житомире

 Четверо учеников школы №20, которые находились на стационарном лечении в детской городской больнице с подозрением на кишечную инфекцию по состоянию на 11:00 выписаны из больницы. Предварительный диагноз «кишечная инфекция» у них не подтвердился.

Об этом в комментарии Житомир.info сообщила заместитель Житомирского городского головы Мария Мисюрова.

Она отметила, что всего на лечении находились 8 детей. Сейчас под наблюдением врачей находятся четверо маленьких пациентов, у которых обнаружили ротавирусную инфекцию.
 

«Действительно, с субботы, 27 февраля, в медучреждение поступали дети. На сегодня, 3 марта, их было 8. Лабораторные анализы не подтвердили кишечную инфекцию. И четыре ребенка были выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии. Еще четверо детей находится в инфекционном отделении детской больницы имени Башека под наблюдением врачей. Их состояние удовлетворительное и средней тяжести. Был поставлен диагноз «ротавирусная инфекция». Это подтвердилось у нескольких детей, но главное, что кишечная инфекция не подтвердилась», - рассказала Мария Мисюрова.


Напомним, 3 марта Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате вспышки острой кишечной инфекции пострадали 9 учеников школы №20.
Тэги: госпитализация, инфекция, Житомир, школа
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Комментариев: 1
Karab
1 Сергей (Karab)   • 16:11:16, Вчера [Материал]

Какие 9? Только в одном классе как минимум пол класса не пришло на уроки. Родители сообщают, что дети с рвотой и температурой остаются дома , а много кто загремел в больницу на капельницу. И это только один класс и не известно какая ситуация в других классах.
Школу закрыли на карантин до 9.03.
Все как всегда: информация скрывается.
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