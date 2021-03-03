Кишечная инфекция не подтвердилась: новые подробности госпитализации школьников в Житомире

Четверо учеников школы №20, которые находились на стационарном лечении в детской городской больнице с подозрением на кишечную инфекцию по состоянию на 11:00 выписаны из больницы. Предварительный диагноз «кишечная инфекция» у них не подтвердился.
Об этом в комментарии Житомир.info
сообщила заместитель Житомирского городского головы Мария Мисюрова.
Она отметила, что всего на лечении находились 8 детей. Сейчас под наблюдением врачей находятся четверо маленьких пациентов, у которых обнаружили ротавирусную инфекцию.
«Действительно, с субботы, 27 февраля, в медучреждение поступали дети. На сегодня, 3 марта, их было 8. Лабораторные анализы не подтвердили кишечную инфекцию. И четыре ребенка были выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии. Еще четверо детей находится в инфекционном отделении детской больницы имени Башека под наблюдением врачей. Их состояние удовлетворительное и средней тяжести. Был поставлен диагноз «ротавирусная инфекция». Это подтвердилось у нескольких детей, но главное, что кишечная инфекция не подтвердилась», - рассказала Мария Мисюрова.
Напомним, 3 марта Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате вспышки острой кишечной инфекции пострадали 9 учеников школы №20
.