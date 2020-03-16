С прошлой недели в Украине начались проверки готовности мест обсервации для приема и изоляции людей с подозрением на коронавирусную инфекцию СОVID-19, прибывших из стран, где наблюдаются случаи инфекционных заболеваний.
В рабочие группы, которые проверяют определенные Правительством учреждения здравоохранения, вошли специалисты ГСЧС, Национальной полиции, департамента здравоохранения и управления Госпродпотребслужбы.
Так, на Житомирщине обследовали пять соответствующих заведений:
«Эти заведения обеспечены средствами индивидуальной защиты, медицинскими препаратами, а также в них подготовлено 466 койко-мест для размещения потенциально больных лиц. По результатам проведенной проверки все объекты признаны готовыми для приема, размещения и лечения лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию СОVID-19», - сообщает Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.
Напомним, что в случае необходимости Черняховское территориальное медицинское объединение и Житомирская районная центральная больница перепрофилируются на инфекционные больницы и будут принимать массово пациентов с подозрением на коронавирус. Областной многопрофильный специализированный фтизиопульмонологический санаторий «Лесная сказка» определен заведением для пребывания лиц, которые были в контакте с лицами с подозрением на коронавирус, в период обсервации на 14 дней.
Проверка показала, что больницы Житомирщины готовы к приему людей с подозрением на коронавирус
А як з прийомом захворівших? Апаратів штучної вентиляції легень вистачить?
сколько рабочих - хз