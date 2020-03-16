Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 17.03.2020    07:02:29
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 16 » 15:50:44

Проверка показала, что больницы Житомирщины готовы к приему людей с подозрением на коронавирус

Вчера, 16:01:44 1743 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Проверка показала, что больницы Житомирщины готовы к приему людей с подозрением на коронавирус

 С прошлой недели в Украине начались проверки готовности мест обсервации для приема и изоляции людей с подозрением на коронавирусную инфекцию СОVID-19, прибывших из стран, где наблюдаются случаи инфекционных заболеваний.

В рабочие группы, которые проверяют определенные Правительством учреждения здравоохранения, вошли специалисты ГСЧС, Национальной полиции, департамента здравоохранения и управления Госпродпотребслужбы.

Так, на Житомирщине обследовали пять соответствующих заведений:
   

«Эти заведения обеспечены средствами индивидуальной защиты, медицинскими препаратами, а также в них подготовлено 466 койко-мест для размещения потенциально больных лиц. По результатам проведенной проверки все объекты признаны готовыми для приема, размещения и лечения лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию СОVID-19», - сообщает Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.


Напомним, что в случае необходимости Черняховское территориальное медицинское объединение и Житомирская районная центральная больница перепрофилируются на инфекционные больницы и будут принимать массово пациентов с подозрением на коронавирус. Областной многопрофильный специализированный фтизиопульмонологический санаторий «Лесная сказка» определен заведением для пребывания лиц, которые были в контакте с лицами с подозрением на коронавирус, в период обсервации на 14 дней.
Тэги: коронавирус, проверка, больница, Житомирщина
Комментариев: 2
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 16:22:54, Вчера [Материал]
+1

"больницы Житомирщины готовы к приему людей с подозрением на коронавирус"
А як з прийомом захворівших? Апаратів штучної вентиляції легень вистачить?
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 17:16:56, Вчера [Материал]
0

200 штук всего числицца на область
сколько рабочих - хз
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus