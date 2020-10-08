История о том, как лечат COVID-19 на Житомирщине и сколько это стоит пациентам

"Все лечение в условиях стационара ... является бесплатным. Приняты соответствующие нормативные акты, есть соответствующее финансирование больниц, которые лечат больных COVID-19. В стоимость этого лечения входит как стоимость всех лекарственных средств, всех манипуляций, которые происходят в условиях стационара, так и повышенная заработная плата в размере 300% для медицинских работников, которые непосредственно работают с COVID-19", - рассказывал Степанов.

В суботу ввечері лікар-інфекціоніст по телефону сказала, що мамі потрібен препарат – тоцилізумаб (або - Актемра). Вона ж мені озвучує ціну 24000 грн. і лише за готівку. Запропонувала допомогти з закупівлями юридично - лікар "з'їжджає", що ціни на нього на українському ринку немає. «Лише за готівку», «так всі до Вас купували»….