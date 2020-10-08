История о том, как лечат COVID-19 на Житомирщине и сколько это стоит пациентам

В Украине и мире продолжается пандемия коронавируса. Ежедневно в больницы Житомира и области поступают новые пациенты с опасным для жизни вирусом, лечение которого стоит немалых денег.
Министерство здравоохранения позаботилось об украинцах и сделало лечение COVID-19 в условиях стационара бесплатным. По крайней мере, так говорил глава Минздрава Максим Степанов
.
"Все лечение в условиях стационара ... является бесплатным. Приняты соответствующие нормативные акты, есть соответствующее финансирование больниц, которые лечат больных COVID-19. В стоимость этого лечения входит как стоимость всех лекарственных средств, всех манипуляций, которые происходят в условиях стационара, так и повышенная заработная плата в размере 300% для медицинских работников, которые непосредственно работают с COVID-19", - рассказывал Степанов.
Однако, как часто бывает в нашей стране, слова чиновников не совсем совпадают с реальными делами.
Таисия Выговская в блогах на "Журнале Житомира
" рассказала об ужасной истории, о том, как у людей больных коронавирусом требуют 20-30 тысяч гривен за препарат, который согласно протоколу лечения должен быть бесплатным.
Публикуем историю на языке оригинала, орфография и пунктуация сохранены.
Реальна історія про те, як лікують COVID-19 на Житомирщині і скільки це коштує пацієнтам
Про те, що я напишу цю статтю, я зрозуміла ще 2 тижні тому. Саме тоді мою маму, після двох тижнів лікування від лакунарної ангіни амбулаторно у с.м.т. Романів Житомирської області, привезли швидкою в жахливому стані до Чуднівської ЦРЛ в інфекційне відділення. З підозрою на COVID-19.
Звичайно спочатку був шок і дикий страх. Злість від того, що в Романові сімейний лікар довів до такого стану («привіт» вам Романівська ЦРЛ теж). Не розуміння, як два тижні лікували всю родину від ускладнень і ні разу навіть рентген-знімок не зробили… А після госпіталізації – тести не зробили іншим членам родини, які контактували з мамою щодня.
На жаль, для бабусі це стало «вироком» і вона «згоріла» від вірусу за декілька днів.
Але наразі про інше
Нещодавно я публікувала пост про те, що лікування від covid-19 на 100% фінансується державою. Так стверджував міністр охорони здоров’я України Максим Степанов. Так ось – я вважаю, що я збрехала. А точніше не перевірила дану інформацію.
В перший же день мені запропонували здати мамі аналіз на D-димер та Interleukin 6 в приватній лабораторії Житомира. Що в суботу 26.09 вранці я і зробила. Розумію, що медицина не досконала, особливо обмежені її лабораторні можливості в маленьких райцентрах. Показник виявився надто високий (при нормі 7 від був 41).
В суботу ввечері лікар-інфекціоніст по телефону сказала, що мамі потрібен препарат – тоцилізумаб (або - Актемра). Вона ж мені озвучує ціну 24000 грн. і лише за готівку. Запропонувала допомогти з закупівлями юридично - лікар "з'їжджає", що ціни на нього на українському ринку немає. «Лише за готівку», «так всі до Вас купували»….
Весь цей час всі ліки я купую в місцевій аптеці. При чому навіть з інфекційним набором. ПЛР-тест зданий, але результатів ще немає. Лікуємося з підозрою в середньо-важкому стані (на кисневому апараті) і за свій рахунок.
Чомусь фраза «лише за готівку» мене зачепила більше навіть, ніж сама озвучена вартість препарату. І почалися пошуки альтернативи і правди.
Даний препарат Актемра входить до протоколу лікування. В системі Прозорро станом на 27.09.2020 року є 132 закупівлі. Ціна його в середньому 10100 за флакон. І він має закуповуватися (і закуповувався!!!) за державні кошти!
Актемра - безкоштовний препарат для лікування COVID19 в Україні
У неділю 27.09 я звернулася до знайомої депутатки Житомирської обласної ради. Всю історію, яка вище викладена я написала їй в повідомленні. Відгукнулася одразу – величезне дякую, Олено! За дві години я знала, що препарат є в наявності в Чуднівській ЦРЛ, а головний лікар стверджував, що до нього ніхто не звертався і пацієнтці назначення цього препарату не було.
Промоніторивши закупівлі Чуднівської ЦРЛ, я дійсно знайшла даний препарат: https://prozorro.gov.ua/tender/search?query=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%80%D0%B0&query=01991961
28-29 вересня я слідкувала за закупівлями лікарні на Прозорро. І знаєте, що цікаво? Лікарня закуповувала надшвидким темпом все, що стосувалося covid: ліки, комбінезони, деталі до кисневого апарату тощо (до речі, кожен з вас і сам може за цим прослідкувати на Прозорро за кодом ЄДРПОУ лікарні 01991961 або за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/search?query=01991961)
Мамі препарат Актемра видали. І коштів більше не взяли на ліки з Протоколу.
Хотілося дихнути спокійно і чекати швидкого одужання. Проте препарат видали лише їй! Всі інші сусідки по палаті та пацієнти інфекційного відділення Чуднівської ЦРЛ ліки і надалі купували (і купують)
. Одна з них поділилася, що купила препарат за 30 000 грн. Син іншої, при виписці сказав, що препарат не купували, але щодня витрачали по 800 грн. на лікування. А лікар наголосила, що для моєї мами препарат головний лікар знайшов у іншому районі.
Ділюся з Вами найбільш дієвим і швидким способом перевірки:
Шановні працівники Житомирського обласного Департаменту охорони здоров’я та органів прокуратури Житомирської області, схема проста абсолютно. Препарат закуповувався за державні кошти та реалізовувався пацієнтам за готівку.
- берете всі карти хворих в лікарні, що перехворіли на COVID-19
- робите опитування їх (а точніше надання показів під протокол) про купівлю препаратів при стаціонарному лікуванні
- потім звіряєте їх зі списаними лікарнею препаратами, закупленими за кошти державної субвенції…
Впевнена – результат буде не втішним.
Шановні кандидати в депутати, які зараз проводять свої компанії, чому б Вам не зацікавитись даною проблемою? Чому б не навідатися з екскурсією до Чуднівсьої ЦРЛ?
Таїсія Виговська
Где они? Хоть кого-то посадили?