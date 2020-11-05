Корпус Житомирской детской больницы отдали для больных COVID-19

«Еще 15 октября мы подали документы на внесение изменений в лицензию, чтобы на базе детской больницы можно было проводить лечение взрослого населения, однако до сегодняшнего дня этих изменений нет, поэтому мы идем на такой вынужденный шаг - передачу в аренду отдельного корпуса детской больницы», - пояснила на заседании заместитель мэра Светлана Ольшанская.
«Хочу подчеркнуть, что это отдельный корпус, двухэтажное здание, вся помощь детскому населению отделена и будет предоставляться в полном объеме, как и предоставляется, никаких перекрестных потоков пациентов не произойдет. Это вынужденная мера, потому что мы не можем закрыть полностью отделение нашей больницы №2, это касается ургентной патологии, хирургии, травматологии, гинекологии. Поэтому мы вынуждены развернуть 60 коек на базе детской больницы. Надеемся, что это временно», - отметила Мария Мисюрова.