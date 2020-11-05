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Корпус Житомирской детской больницы отдали для больных COVID-19

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Корпус Житомирской детской больницы отдали для больных COVID-19

 В одном из корпусов Житомирской городской детской больницы будут лечить больных коронавирусом. Чтобы открыть на базе детской больницы отделение для взрослого населения необходимо узаконить взаимоотношения - взять помещение в аренду.

4 ноября на очередном заседании горисполкома городской больнице №2 позволили взять в аренду за 1 гривну двухэтажный корпус городской детской больницы, передает издание Житомир инфо.

И.о. начальника управления здравоохранения Ирина Шкап объяснила необходимость принятия данного решения ростом количество больных COVID-19.
 

«Еще 15 октября мы подали документы на внесение изменений в лицензию, чтобы на базе детской больницы можно было проводить лечение взрослого населения, однако до сегодняшнего дня этих изменений нет, поэтому мы идем на такой вынужденный шаг - передачу в аренду отдельного корпуса детской больницы», - пояснила на заседании заместитель мэра Светлана Ольшанская.


Заместитель городского головы Мария Мисюрова заверила, что маленькие пациенты больницы и взрослые с COVID-19 не будут пересекаться.
 

«Хочу подчеркнуть, что это отдельный корпус, двухэтажное здание, вся помощь детскому населению отделена и будет предоставляться в полном объеме, как и предоставляется, никаких перекрестных потоков пациентов не произойдет. Это вынужденная мера, потому что мы не можем закрыть полностью отделение нашей больницы №2, это касается ургентной патологии, хирургии, травматологии, гинекологии. Поэтому мы вынуждены развернуть 60 коек на базе детской больницы. Надеемся, что это временно», - отметила Мария Мисюрова.


Как сообщал «Журнал Житомира», больных и людей с подозрением на коронавирус могут начать размещать в отеле и на территории стадиона «Полесье».
Тэги: коронавирус, больница, исполком, лечение
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