Красная зона. Фоторепортаж из больницы на Житомирщине, где борются с COVID-19

В городе Овруч, что на Житомирщине, продолжает расти количество больных COVID-19. Ежедневно в Овручскую городскую клиническую больницу прибывают новые пациенты.
Как сообщают врачи, по состоянию на 16 марта были загружены почти 50% койкомест, выделенных для больных ковид.
Радио Свобода
побывало в этой больнице. Детали в фоторепортаже.
- Медицинская бригада еще до обеда 16 марта привезла в городскую больницу двух пациентов. Фельдшер Сергей говорит, что это только те пациенты, которые нуждаются в немедленной госпитализации. Работы достаточно, на месте приходится делить пациентов на тех, кому нужна госпитализация, и на тех, кто может обойтись без нее.
- По визуальным наблюдениям можно сказать, что большинство пациентов - люди старше 50 лет.
- Кто-то выздоравливает, а кому-то нужно дополнительно дышать кислородом, чтобы повысить его сатурацию в крови.
- Как уверяют медики, лечение полностью бесплатное, ведь клиника имеет контракт с Национальной службой здоровья Украины.
- Медики говорят, что у них ежедневная большая нагрузка. И только в феврале этого года имели возможность немного расслабиться.
- И уже в начале марта прирост больных возобновился.
- Сейчас больница готова принять 80 больных ковид. Именно столько мест оборудованы для оказания помощи при этом заболевании в Овручской городской больнице, объясняет ее директор Валентина Шубан.
- И сейчас же, по словам руководителя этого медучреждения, около 50% мест заняты, а ежедневно прибывают новые пациенты.
- Врачи уверяют, что самая большая проблема в том, что люди пренебрегают собственной безопасностью и не соблюдают карантинные ограничения.
- Сейчас, кроме инфекционного отделения в больнице перепрофилирован корпус гинекологического отделения. Там тоже размещают людей с коронавирусом.
- Сейчас уверяют, кислорода в больнице достаточно всем пациентам.
- Виктория Литковская работает в Овручской городской больнице третий год. Работает врачом-инфекционистом. Ее задача - обойти пациентов, проконтролировать их состояние. С начала пандемии ежедневно борется за здоровье людей.
- «Особенно трудно было воспринимать первые смерти. След остается. У меня были случаи, что были такие пациенты, за которых настолько волновалась, что ночью, дома, они мне снились и я боялась, чтобы они не умерли», - говорит врач-инфекционист Виктория Литковская.
- Как и на вход, так и на выход из «красной зоны» есть место, где медработники снимают с себя средства индивидуальной защиты. Обрабатывают все специальными растворами и только тогда, «чистые», возвращаются к другой работе.
Марьян Кушнир, Радио Свобода
- И не на долго, потому что вскоре в приемный пункт инфекционки привезут еще одного пациента. А потом - следующего. И кажется, что это никогда не закончится.