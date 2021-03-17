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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 17 » 17:58:39

Красная зона. Фоторепортаж из больницы на Житомирщине, где борются с COVID-19

Сегодня, 17:59:20 1107 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Красная зона. Фоторепортаж из больницы на Житомирщине, где борются с COVID-19

 В городе Овруч, что на Житомирщине, продолжает расти количество больных COVID-19. Ежедневно в Овручскую городскую клиническую больницу прибывают новые пациенты.

Как сообщают врачи, по состоянию на 16 марта были загружены почти 50% койкомест, выделенных для больных ковид.

Радио Свобода побывало в этой больнице. Детали в фоторепортаже.

  • Медицинская бригада еще до обеда 16 марта привезла в городскую больницу двух пациентов. Фельдшер Сергей говорит, что это только те пациенты, которые нуждаются в немедленной госпитализации. Работы достаточно, на месте приходится делить пациентов на тех, кому нужна госпитализация, и на тех, кто может обойтись без нее.

  • По визуальным наблюдениям можно сказать, что большинство пациентов - люди старше 50 лет.

  • Кто-то выздоравливает, а кому-то нужно дополнительно дышать кислородом, чтобы повысить его сатурацию в крови.

  • Как уверяют медики, лечение полностью бесплатное, ведь клиника имеет контракт с Национальной службой здоровья Украины.



  • Медики говорят, что у них ежедневная большая нагрузка. И только в феврале этого года имели возможность немного расслабиться.



  • И уже в начале марта прирост больных возобновился.

  • Сейчас больница готова принять 80 больных ковид. Именно столько мест оборудованы для оказания помощи при этом заболевании в Овручской городской больнице, объясняет ее директор Валентина Шубан.

  • И сейчас же, по словам руководителя этого медучреждения, около 50% мест заняты, а ежедневно прибывают новые пациенты.

  • Врачи уверяют, что самая большая проблема в том, что люди пренебрегают собственной безопасностью и не соблюдают карантинные ограничения.

  • Сейчас, кроме инфекционного отделения в больнице перепрофилирован корпус гинекологического отделения. Там тоже размещают людей с коронавирусом.



  • Сейчас уверяют, кислорода в больнице достаточно всем пациентам.

  • Виктория Литковская работает в Овручской городской больнице третий год. Работает врачом-инфекционистом. Ее задача - обойти пациентов, проконтролировать их состояние. С начала пандемии ежедневно борется за здоровье людей.

  • «Особенно трудно было воспринимать первые смерти. След остается. У меня были случаи, что были такие пациенты, за которых настолько волновалась, что ночью, дома, они мне снились и я боялась, чтобы они не умерли», - говорит врач-инфекционист Виктория Литковская.



  • Как и на вход, так и на выход из «красной зоны» есть место, где медработники снимают с себя средства индивидуальной защиты. Обрабатывают все специальными растворами и только тогда, «чистые», возвращаются к другой работе.

  • И не на долго, потому что вскоре в приемный пункт инфекционки привезут еще одного пациента. А потом - следующего. И кажется, что это никогда не закончится.

Марьян Кушнир, Радио Свобода
Тэги: фоторепортаж, лечение, Житомирщина, коронавирус
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Комментариев: 6
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 20:27:23, Сегодня [Материал]

да уж
если сравнить эти фото с "запрещёнными фотками из СССР" то разница только в количестве полиэтилена
а ведь 40 лет прошло, китайцы слетали на Луну, русские построили мост в Крым, европейцы разрешили однополые браки.
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:04:33, Сегодня [Материал]

Да уж, китайцы и выпустили этот гребаный вирус, у русских такие же обшарпанные больницы (хотя за те деньги что вкатали в мост могли бы обновить половину больниц в провинции), а европейцы еще дальше ушли в развитии от бывших стран СССР (но кто то заметил там лишь только однополые браки).
Provocateur
3 Agent Provocateur (Provocateur)   • 22:40:01, Сегодня [Материал]

Ага, міст - це люта перемога. Як і "енергоміст". Наступна заявлена на цей рік перемога вялічія - опріснювачі води. Тому що обкєкалися братушки по повній з "руцкою весною" (амінь!), інакше б усі ці будови століття були непотрібні.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 23:35:01, Сегодня [Материал]

подгорает?
наверни сальца....
ковид больницв в Монголии. в Монголии, Карл
https://www.montsame.mn/en/read/244766
Provocateur
6 Agent Provocateur (Provocateur)   • 23:40:16, Сегодня [Материал]

Взагалі піфіг. Давай-давай, не зупиняйся. ;)
Provocateur
4 Agent Provocateur (Provocateur)   • 22:51:21, Сегодня [Материал]

Бідний Пушистік. Адмін ну зовсім товсто трольнув совковими фотками, а в нього досі пече нижче попереку (вже котрий день поспіль?). Те відчуття, коли корчиш із себе прожжоного троля, а сам при цьому trollable шопипець. XD XD XD
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