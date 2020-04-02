"Не дай бог кому-то такое пережить. Он говорить не может, ему тяжело, он начинает задыхаться. Если слышу его голос, у меня уже добрый день", - говорит жена больного Ольга Лукашенко.
Предполагает, болезнь муж привез из Бориспольского аэропорта, куда подвозил знакомого. Когда температура поднялась, сразу обратился к семейному врачу. Поскольку не контактировал с теми, кто был за границей, тесты ему сделали всего через несколько дней - в больнице. После этого 12 медиков изолировали, а семье пациента выдали перечень всего необходимого.
"Антибиотики дорогие. Это очень большая доза. У меня есть все чеки из больницы. Я приобрела лечение полностью до перчаткок, шприцов, капельниц, мне ни копейки не выделили", - говорит женщина.
В больнице говорят, что обеспечивают больных медикаментами по возможности. Больной в тяжелом состоянии ежедневно нуждается в антибиотиках на полторы тысячи гривен. Больница дать их человеку не может, поскольку эти медикаменты не входят в перечень бесплатных препаратов, которые гарантирует государство.
"Есть перечень утвержденный Кабмином. Эти карбапенемы в перечень не входят. Нужно проводить тендера. Напрямую даже если у нас есть средства, мы их не можем взять. Они не входят в перечень, а это нарушение действующего законодательства", - говорит заместитель главного врача Бердичевской городской больницы Александр Самолюк.
Семья уже задолжала родственникам и знакомым более десяти тысяч гривен. Впрочем, состояние мужчины остается тяжелым. За что его лечить дальше жена не знает.
"Куда я не звонила, куда ни добивалась и к депутату, мне никто не предложил никакой помощи", - говорит жена больного.
Спасают родственники и соседи. Они не только занимают деньги, но и сами покупают препараты и относят их в больницу.
«Не дай бог кому-то такое пережить»: жена больного коронавирусом рассказала о лечении мужа. ВИДЕО
https://strana.ua/articles/analysis/258621-mozhet-byt-10-tysjach-a-mozhet-i-sto-skolko-stoit-lechenie-ot-koronavirusa-v-ukraine-i-pochemu-ono-besplatnoe-tolko-na-slovakh.html
Навіщо санепідем слухав тут
https://youtu.be/4CvwUIi8LE8?t=740
антибиотики для белых людей
для укронегров - подорожник и настоянка глоду
согласно протоколам от Ульянки Джорджевны