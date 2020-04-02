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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 2 » 08:14:30

«Не дай бог кому-то такое пережить»: жена больного коронавирусом рассказала о лечении мужа. ВИДЕО

Вчера, 08:36:30 10945 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Не дай бог кому-то такое пережить»: жена больного коронавирусом рассказала о лечении мужа. ВИДЕО

 До 5000 гривен в день из собственного кармана - для лечения больного коронавирусом. Такую цифру озвучила жена 49-летнего мужчины из Бердичева, который заболел COVID-19, говорится в сюжете ТСН.

С его женой Ольгой журналисты общались через видеосвязь. Сейчас известно, что женщина также инфицировалась коронавирусом.
 

"Не дай бог кому-то такое пережить. Он говорить не может, ему тяжело, он начинает задыхаться. Если слышу его голос, у меня уже добрый день", - говорит жена больного Ольга Лукашенко.


Предполагает, болезнь муж привез из Бориспольского аэропорта, куда подвозил знакомого. Когда температура поднялась, сразу обратился к семейному врачу. Поскольку не контактировал с теми, кто был за границей, тесты ему сделали всего через несколько дней - в больнице. После этого 12 медиков изолировали, а семье пациента выдали перечень всего необходимого.
 
 

"Антибиотики дорогие. Это очень большая доза. У меня есть все чеки из больницы. Я приобрела лечение полностью до перчаткок, шприцов, капельниц, мне ни копейки не выделили", - говорит женщина.


В больнице говорят, что обеспечивают больных медикаментами по возможности. Больной в тяжелом состоянии ежедневно нуждается в антибиотиках на полторы тысячи гривен. Больница дать их человеку не может, поскольку эти медикаменты не входят в перечень бесплатных препаратов, которые гарантирует государство.
 

"Есть перечень утвержденный Кабмином. Эти карбапенемы в перечень не входят. Нужно проводить тендера. Напрямую даже если у нас есть средства, мы их не можем взять. Они не входят в перечень, а это нарушение действующего законодательства", - говорит заместитель главного врача Бердичевской городской больницы Александр Самолюк.


Семья уже задолжала родственникам и знакомым более десяти тысяч гривен. Впрочем, состояние мужчины остается тяжелым. За что его лечить дальше жена не знает.

"Куда я не звонила, куда ни добивалась и к депутату, мне никто не предложил никакой помощи", - говорит жена больного.

Спасают родственники и соседи. Они не только занимают деньги, но и сами покупают препараты и относят их в больницу.
Тэги: коронавирус, Бердичев, лечение
Комментариев: 9
melan
1 melan (melan)   • 08:51:38, Вчера [Материал]
+6

а как же лечение от коронавируса за счет государства или это все благодейный внесок?? после статьи опять обидятся и будут писать заявления на увольнения.
lg2013
2 lg (lg2013)   • 09:15:27, Вчера [Материал]
+2

Чиновники кричать, що ми готові , у нас все є, а справжній стан речей розкривається на практиці. За 3 місяці не зуміли зрозуміти, що відбувається, оцінити ситуацію, вжити необхідні заходи. А все через те, що той хто повинен думати не має чим думати.
melan
3 melan (melan)   • 09:26:20, Вчера [Материал]
+2

на самом деле это биологическая война, а на войне деньги ничего не стоят. медицина работает по старинке.

https://strana.ua/articles/analysis/258621-mozhet-byt-10-tysjach-a-mozhet-i-sto-skolko-stoit-lechenie-ot-koronavirusa-v-ukraine-i-pochemu-ono-besplatnoe-tolko-na-slovakh.html
leon_ztmr
4 Алексей (leon_ztmr)   • 10:11:51, Вчера [Материал]
+1

Плохо, что собаки нет. Можно было бы продать.
Zen_Garden
5 Yuri (Zen_Garden)   • 10:48:49, Вчера [Материал]
+1

Скажите спасибо зекоманде. При Супрун такого бы не было.
melan
6 melan (melan)   • 10:55:52, Вчера [Материал]
+2

причем тут Зе или Супрун??? медицина разваливалась все 29 лет. При порохе ликвидировали санстанции. Просто никто не мог представить ни в Америке, ни в Европе, да тем более у нас что может наступить такая жопа.
Hoakina
8 Марина (Hoakina)   • 18:09:20, Вчера [Материал]
-1

На 6. А санстанція тут до чого? крім того, її функції передали іншим відомствам. Санстанція - це узаконена корупція була, добре що прикрили.
viewer
9 Name Surname (viewer)   • 18:41:34, Вчера [Материал]
+1

На 8: Чув наступне, що для припинення хабарництва в санепідслужбі у неї треба було забрати 1 функцію, а не ліквідовувати її.
Навіщо санепідем слухав тут
https://youtu.be/4CvwUIi8LE8?t=740
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 12:28:11, Вчера [Материал]
-2

так а что она хотела
антибиотики для белых людей
для укронегров - подорожник и настоянка глоду
согласно протоколам от Ульянки Джорджевны
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