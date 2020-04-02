«Не дай бог кому-то такое пережить»: жена больного коронавирусом рассказала о лечении мужа. ВИДЕО

"Не дай бог кому-то такое пережить. Он говорить не может, ему тяжело, он начинает задыхаться. Если слышу его голос, у меня уже добрый день", - говорит жена больного Ольга Лукашенко.

"Антибиотики дорогие. Это очень большая доза. У меня есть все чеки из больницы. Я приобрела лечение полностью до перчаткок, шприцов, капельниц, мне ни копейки не выделили", - говорит женщина.

"Есть перечень утвержденный Кабмином. Эти карбапенемы в перечень не входят. Нужно проводить тендера. Напрямую даже если у нас есть средства, мы их не можем взять. Они не входят в перечень, а это нарушение действующего законодательства", - говорит заместитель главного врача Бердичевской городской больницы Александр Самолюк.