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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Февраль » 7 » 09:05:20

В Украину прибыла первая партия лекарств против коронавируса «Молнупиравир»

Вчера, 09:05:20 1033 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украину прибыла первая партия лекарств против коронавируса «Молнупиравир»

 В Украину прибыли первые 60 тысяч курсов препарата "Молнупиравир" для лечения коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшк.

"Сегодня (6 февраля, - ред.) в Украину прибыло 60 тысяч курсов препарата "Молнупиравир", предназначенного для лечения COVID-19. Производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck Sharp & Dohme", – написал Ляшко в Facebook.

По словам министра, работу над контрактированием "Молнупиравира" Украина начала еще в ноябре, во время подготовки к очередной волне COVID-19. Сейчас это лекарство поможет в борьбе с болезнью и сохранит жизнь пациентам из групп риска.

В ближайшее время Министерство здравоохранения распределит лекарства и отправит его в регионы. К апрелю 2022 года в Украину поступят еще 240 тыс. курсов препарата.

"Молнупиравир" – противовирусный препарат прямого действия, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, чем предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет специальных требований хранения и его удобно принимать. Препарат зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.

За прошедшие сутки диагностировали коронавирус у 1188 жителей Житомирской области. Умерло 5 человек. По состоянию на 7 февраля в области 27910 активных ковид-больных.
 
Тэги: лечение, коронавирус
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