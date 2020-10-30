В Житомирской области больницы второй волны готовят к приему больных COVID-19

"Коронавирусных больных на Житомирщине всего за месяц стало больше чем в 2 раза. Более 6000 жителей области получили подтвержденный диагноз коронавирусной болезни. И это количество растет каждый день. По состоянию на утро, загруженность коек составляет 95,6%. Чтобы принять всех тяжелых пациентов, в больницах первой волны всего есть 1382 места, определенные для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. Сейчас 710 коек заняты больными коронавирусом, а 611 - теми, кто имеет подозрение на заражение.



В месте с тем в учреждениях здравоохранения второй волны обеспечено 313 коек для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, а именно в: Житомире - 91 кровать, Барановском районе - 51, Ружинском районе - 50, Радомышле - 51, Бердичевском районе - 30 и Попельнянском районе - 40", - отметил Бунечко.