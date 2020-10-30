В Житомирской области больницы второй волны готовят к приему больных COVID-19

В Житомирской области ситуация с COVID-19 ухудшается с каждым днем. В больницах первой волны по состоянию на 30 октября загруженность коек составляет 95,6%.
Поэтому уже вскоре прием больных коронавирусом начнется в больницах второй волны. Там для пациентов есть 313 коек. Об этом рассказал председатель ОГА Виталий Бунечко
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"Коронавирусных больных на Житомирщине всего за месяц стало больше чем в 2 раза. Более 6000 жителей области получили подтвержденный диагноз коронавирусной болезни. И это количество растет каждый день. По состоянию на утро, загруженность коек составляет 95,6%. Чтобы принять всех тяжелых пациентов, в больницах первой волны всего есть 1382 места, определенные для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. Сейчас 710 коек заняты больными коронавирусом, а 611 - теми, кто имеет подозрение на заражение.
В месте с тем в учреждениях здравоохранения второй волны обеспечено 313 коек для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, а именно в: Житомире - 91 кровать, Барановском районе - 51, Ружинском районе - 50, Радомышле - 51, Бердичевском районе - 30 и Попельнянском районе - 40", - отметил Бунечко.
Уже до 2 ноября областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет рекомендовать полностью перепрофилировать под лечение больных COVID-19 больницы в Коростышеве, Черняхове, Бердичеве и Малине общим количеством 186 коек.
Также в планах добавить в перечень учреждений здравоохранения для госпитализации пациентов с COVID-19 корпус областной клинической больницы имени Гербачевского в количестве 330 коек.
По словам Виталия Бунечко, Житомирщина получила из государственного бюджета субвенцию в размере 18,4 млн гривен, что позволит получить финресурсы на закупку кислородного оборудования на 385 коек.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 5 городов и 13 районов Житомирщины со 2 ноября будут находиться в красной зоне карантина
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