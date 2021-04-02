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Степанов о заполненности больниц в Житомирской области: Ситуация очень напряженная

Сегодня, 11:22:09 1032 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Степанов о заполненности больниц в Житомирской области: Ситуация очень напряженная

 В Киеве, Львовской, Николаевской и Житомирской областях больше всего занятых коек с кислородом в больницах для больных коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом во время брифинга 2 апреля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Украинская Правда".
 

"Ситуация остается достаточно напряженной. В некоторых регионах – очень напряженной. В красной зоне карантина находятся 11 областей. За минувшие сутки заболели 19 893 украинца и, к сожалению, 433 человека мы потеряли за минувшие сутки в этой войне с COVID-19... В столице Киеве занято почти 84% коек с кислородом – это самый высокий показатель по стране. Также напряженная ситуация во Львовской области – более 71%, в Житомирской области – более 70%, почти 71%, в Николаевской области – также 71,5% Это самый высокий показатель в стране по занятости коек", – сказал министр здравоохранения.




Степанов в очередной раз повторил, что на западе Украины, в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, которые первыми попали в "красную зону", ситуация стабилизировалась. Заполненность кроватей там около 50% и ниже.

Министр также напомнил, что в Украине уже курсируют британский и южноафриканский штаммы коронавируса, которые более опасны. Поэтому маски и дистанция должны сохраняться.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 19 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 5 040 человек, умерли 433 больных, выздоровели 10 287 человек. В Житомирской области за сутки 855 новых больных, 708 человек выздоровели.

Тэги: коронавирус, Житомирская область, больницы, Степанов
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:38:46, Сегодня [Материал]

Единственная страна в Мире Украина не вакцинируется. Видать будут смотреть как мы естественным путём приобретём иммунитет. Обследовал череп Степанова в три де...он думает. что он один умный.
Marine
2 Руслана (Marine)   • 15:13:28, Сегодня [Материал]

Сухомлин говорил что ситуация не такая напряженная и дети пойдут в школы. Что-то тут не сходится.
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