Степанов о заполненности больниц в Житомирской области: Ситуация очень напряженная

"Ситуация остается достаточно напряженной. В некоторых регионах – очень напряженной. В красной зоне карантина находятся 11 областей. За минувшие сутки заболели 19 893 украинца и, к сожалению, 433 человека мы потеряли за минувшие сутки в этой войне с COVID-19... В столице Киеве занято почти 84% коек с кислородом – это самый высокий показатель по стране. Также напряженная ситуация во Львовской области – более 71%, в Житомирской области – более 70%, почти 71%, в Николаевской области – также 71,5% Это самый высокий показатель в стране по занятости коек", – сказал министр здравоохранения.