Степанов о заполненности больниц в Житомирской области: Ситуация очень напряженная

В Киеве, Львовской, Николаевской и Житомирской областях больше всего занятых коек с кислородом в больницах для больных коронавирусной болезнью COVID-19.
Об этом во время брифинга 2 апреля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Украинская Правда
".
"Ситуация остается достаточно напряженной. В некоторых регионах – очень напряженной. В красной зоне карантина находятся 11 областей. За минувшие сутки заболели 19 893 украинца и, к сожалению, 433 человека мы потеряли за минувшие сутки в этой войне с COVID-19... В столице Киеве занято почти 84% коек с кислородом – это самый высокий показатель по стране. Также напряженная ситуация во Львовской области – более 71%, в Житомирской области – более 70%, почти 71%, в Николаевской области – также 71,5% Это самый высокий показатель в стране по занятости коек", – сказал министр здравоохранения.
Степанов в очередной раз повторил, что на западе Украины, в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, которые первыми попали в "красную зону", ситуация стабилизировалась. Заполненность кроватей там около 50% и ниже.
Министр также напомнил, что в Украине уже курсируют британский и южноафриканский штаммы коронавируса, которые более опасны. Поэтому маски и дистанция должны сохраняться.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 19 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 5 040 человек, умерли 433 больных, выздоровели 10 287 человек. В Житомирской области за сутки 855 новых больных, 708 человек выздоровели.