Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 19.03.2020    12:47:53
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Март » 19 » 10:32:18

Житомирская область выделила дополнительные 45 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом

Сегодня, 10:43:18 331 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирская область выделила дополнительные 45 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом

 В Житомирской области из местных бюджетов выделили 45 миллионов гривен на предотвращение распространения коронавируса. Об этом сообщила заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко во время брифинга.

Средства направят на обеспечение средствами индивидуальной защиты и другие меры по предотвращению распространения коронавируса в области. Часть средств направят на стимулирование работы медицинских работников.

Также по словам Остапченко, область ожидает гуманитарную помощь от предпринимателей, аграриев. Сейчас медучреждения обеспечены индивидуальными средствами защиты, однако эти запасы нужно накапливать.

Как сообщал «ЖЖ», Житомирская область приобрела новейший аппарат для быстрого диагностирования COVID-19.

По состоянию на 9:00 19 марта 2020 года в Житомирской области новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекции нет. В области остается подтвержденным только один летальный случай COVID-19 в Радомышльском районе.
Тэги: Житомирская область, коронавирус
Комментариев: 1
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 12:14:05, Сегодня [Материал]
0

Братья Розенблат и Хренов скулят от зависти.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus