В Житомирской области из местных бюджетов выделили 45 миллионов гривен на предотвращение распространения коронавируса. Об этом сообщила заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко во время брифинга.
Средства направят на обеспечение средствами индивидуальной защиты и другие меры по предотвращению распространения коронавируса в области. Часть средств направят на стимулирование работы медицинских работников.
Также по словам Остапченко, область ожидает гуманитарную помощь от предпринимателей, аграриев. Сейчас медучреждения обеспечены индивидуальными средствами защиты, однако эти запасы нужно накапливать.
Как сообщал «ЖЖ
», Житомирская область приобрела новейший аппарат для быстрого диагностирования COVID-19
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По состоянию на 9:00 19 марта 2020 года в Житомирской области новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекции нет. В области остается подтвержденным только один летальный случай COVID-19 в Радомышльском районе.
Житомирская область выделила дополнительные 45 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом