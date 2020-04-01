На Житомирщине подтвердили еще один случай коронавируса: инфицировалась женщина

В Житомирской области 1 апреля выявлен новый случай инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом в Facebook написал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
"Есть новые результаты ПЦР-анализа от областного лабораторного центра. По итогам исследования COVID-19 обнаружен у женщины 1971 года рождения, которая проживает вместе с больным, в Бердичеве"
, - отметил Бунечко
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Сейчас состояние женщины удовлетворительное, по новым стандартам оказания медицинской помощи она будет находиться на самоизоляции под контролем врачей.
По состоянию на утро 1 апреля в Житомирской области было выявлено 5 случаев COVID-19
.
Напомним, в областном лабораторном центре проверяются результаты экспресс-теста, который показал наличие коронавируса в организме 78-летней житомирянки
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Следуя примеру сериала "Слуга народа", хотел бы привести цитату: "Идите жопу!!!".. причем она касается не только МВФ, но и "СЛУГ НАРОДА" от Зе до По!
Теперь вера в то, что коронавируса нет;)
Спроси в Италии, Испании, Германии и Америке про то, как "вируса нет";)
знаешь, что ОН сказал?))
... пошли Johnny (Antisvinomir1) на...й и иди дальше! Ибо нех...й!))))))
Именно поэтому пока что нахуй посылают ВСЕ твои хотелки, и продолжат посылать, что самое интересное. Ибо для того, чтобы НЕ посылали, надо иметь смелость для начала не врать самому себе и называть вещи своими именами;)