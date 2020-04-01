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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Апрель » 1 » 17:02:18

На Житомирщине подтвердили еще один случай коронавируса: инфицировалась женщина

Вчера, 17:15:18 3583 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине подтвердили еще один случай коронавируса: инфицировалась женщина

 В Житомирской области 1 апреля выявлен новый случай инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом в Facebook написал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Есть новые результаты ПЦР-анализа от областного лабораторного центра. По итогам исследования COVID-19 обнаружен у женщины 1971 года рождения, которая проживает вместе с больным, в Бердичеве", - отметил Бунечко.

Сейчас состояние женщины удовлетворительное, по новым стандартам оказания медицинской помощи она будет находиться на самоизоляции под контролем врачей.

По состоянию на утро 1 апреля в Житомирской области было выявлено 5 случаев COVID-19.

Напомним, в областном лабораторном центре проверяются результаты экспресс-теста, который показал наличие коронавируса в организме 78-летней житомирянки.
Тэги: коронавирус, Бердичев, Житомирская область
Комментариев: 8
melan
1 melan (melan)   • 18:02:12, Вчера [Материал]
0

пора закрывать города на въезд и выезд, и полный запрет выхода на улицу в течении месяца. только так можно разорвать цепочку заражения
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 18:16:32, Вчера [Материал]
-1

Даже если и будет запрет, люди всё равно будут шастать. Так что тут запрещай, не запрещай, один хрен.
melan
3 melan (melan)   • 20:23:50, Вчера [Материал]
0

а так идет постепенное медленное заражение которое может продолжатся годами, пока не выпустят вакцину.
leon_ztmr
8 Алексей (leon_ztmr)   • 05:39:39, Сегодня [Материал]
0

А людям по...уй
Artmaker
4 Евгений (Artmaker)   • 23:58:34, Вчера [Материал]
-1

Я КОНЕЧНО ДИКО ИЗВИНЯЮСЬ, НО... МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ВЛАСТЬ ВСЕМИ СИЛАМИ ПЫТАЕТСЯ ВНУШИТЬ НАМ, что у насесть то, чего у нас нет)))))))
Следуя примеру сериала "Слуга народа", хотел бы привести цитату: "Идите жопу!!!".. причем она касается не только МВФ, но и "СЛУГ НАРОДА" от Зе до По!
Antisvinomir1
5 Johnny (Antisvinomir1)   • 00:02:36, Сегодня [Материал]
-1

да да;)) А еще была вера в Вилкула;) Потом вера в то, что не примут закон о земле;)

Теперь вера в то, что коронавируса нет;)

Спроси в Италии, Испании, Германии и Америке про то, как "вируса нет";)
Artmaker
6 Евгений (Artmaker)   • 00:03:43, Сегодня [Материал]
-1

Я СПРОСИЛ У ЯСЕНЯ... и
знаешь, что ОН сказал?))
... пошли Johnny (Antisvinomir1) на...й и иди дальше! Ибо нех...й!))))))
Antisvinomir1
7 Johnny (Antisvinomir1)   • 00:23:29, Сегодня [Материал]
0

Легко жить в иллюзиях, не так ли?;) В твоем мирке Вилкул президент, закон о продаже земли не принят, МВФ послан нахер, а коронавирус-выдумка фантастов;)

Именно поэтому пока что нахуй посылают ВСЕ твои хотелки, и продолжат посылать, что самое интересное. Ибо для того, чтобы НЕ посылали, надо иметь смелость для начала не врать самому себе и называть вещи своими именами;)
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