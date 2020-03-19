В Коростышевскую районную больницу госпитализировали семейную пару из Брусилова, которая контактировала с больной коронавирусом 71-летней радомышлянкой.
Об этом во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает Житомир лайф
.
По его словам, после контакта с больной коронавирусом люди заболели, но не обратились вовремя за медицинской помощью. В результате этого у них обнаружили осложнения: воспаление легких, одышку и повышенную температуру.
Сейчас больные 1960 и 1962 года госпитализированы в инфекционное отделение Коростышевской районной больницы. У пациентов взяли необходимые анализы и уже сегодня обещают сообщить о результатах.
Как сообщал «Журнал Житомира
», на Житомирщине от коронавируса умерла 71-летняя женщина из Радомышля
. Известно, что она приехала из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. 16 марта в Киеве было лабораторно подтверждено два случая коронавируса. Один из заболевших – киевский студент, который контактировал с умершей женщиной
.
В Житомирской области госпитализировали супругов, контактировавших с умершей от коронавируса женщиной
-2 из Киева
-2 из Брусилова
-2 из Львова
а где остальные 20?
Разносят инфекцию по Житомиру?
"Є випадок по Брусилову: двоє громадян, які контактували з померлою: вони 8 березня були в контактів, про своє перебування в контакті не заявили, 10 числа захворіли, за меддопомогою не зверталися, лікувалися самостійно. "
На скольких эти накашляли за 9 дней.