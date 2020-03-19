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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 19 » 14:10:31

В Житомирской области госпитализировали супругов, контактировавших с умершей от коронавируса женщиной

Сегодня, 14:34:02 2526 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области госпитализировали супругов, контактировавших с умершей от коронавируса женщиной

 В Коростышевскую районную больницу госпитализировали семейную пару из Брусилова, которая контактировала с больной коронавирусом 71-летней радомышлянкой.

Об этом во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает Житомир лайф.

По его словам, после контакта с больной коронавирусом люди заболели, но не обратились вовремя за медицинской помощью. В результате этого у них обнаружили осложнения: воспаление легких, одышку и повышенную температуру.

Сейчас больные 1960 и 1962 года госпитализированы в инфекционное отделение Коростышевской районной больницы. У пациентов взяли необходимые анализы и уже сегодня обещают сообщить о результатах.

Как сообщал «Журнал Житомира», на Житомирщине от коронавируса умерла 71-летняя женщина из Радомышля. Известно, что она приехала из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. 16 марта в Киеве было лабораторно подтверждено два случая коронавируса. Один из заболевших – киевский студент, который контактировал с умершей женщиной.
Тэги: коронавирус, больница, госпитализация, Житомирская область
Комментариев: 3
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 14:43:00, Сегодня [Материал]
+1

Что за люди такие? Ну если вы знаете, что контактировали с больной, которой подтвердили диагноз коронавируса и которая впоследствии умерла, почему ж не обратиться за помощью при первых симптомах? Или надеялись на наше традиционное "авось пронесет"?
Marek
2 Стас (Marek)   • 14:48:02, Сегодня [Материал]
+2

Какая шустрая сарушенция , из 26 контактировавшей с ней уже заражены:
-2 из Киева
-2 из Брусилова
-2 из Львова
а где остальные 20?
Разносят инфекцию по Житомиру?
asercbr_zt
3 Андрей (asercbr_zt)   • 14:56:21, Сегодня [Материал]
+6

Лучше подумать вот о чём:
"Є випадок по Брусилову: двоє громадян, які контактували з померлою: вони 8 березня були в контактів, про своє перебування в контакті не заявили, 10 числа захворіли, за меддопомогою не зверталися, лікувалися самостійно. "
На скольких эти накашляли за 9 дней.
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