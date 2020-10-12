В Житомирской области районная больница начала принимать больных COVID-19, на очереди еще две

"Относительно заполненности коек в больницах больными коронавирусом – полного заполнения нет. У нас есть более 50% заполнения больниц в Новограде-Волынском, Житомире и Житомирском районе. Мы открываем больницы второй волны, уже открыты три. Сейчас рассматриваем возможность еще двух больниц в Андрушевке и Романове, поэтому ситуация пока контролируемая и не является критической", - рассказал председатель облгосадминистрации Виталий Бунечко.