В Житомирской области районная больница начала принимать больных COVID-19, на очереди еще две

Больницы в Новограде-Волынском, Житомире и Житомирском районе на 50% заняты больными COVID-19. Поэтому власти рассматривают возможность принятия больных в других больницах области, в частности в Андрушевке и Романове.
Об этом 12 октября во время онлайн-брифинга сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
"Относительно заполненности коек в больницах больными коронавирусом – полного заполнения нет. У нас есть более 50% заполнения больниц в Новограде-Волынском, Житомире и Житомирском районе. Мы открываем больницы второй волны, уже открыты три. Сейчас рассматриваем возможность еще двух больниц в Андрушевке и Романове, поэтому ситуация пока контролируемая и не является критической", - рассказал председатель облгосадминистрации Виталий Бунечко.
Заместитель начальника управления здравоохранения ОГА Сергей Березовский также добавил, что с 12 октября больница в Черняхове уже начала прием больных коронавирусом.
Как сообщалось, по состоянию на 12 октября в Житомирской области 3 683 активных больных COVID-19
, 1 362 из них - в Житомире.