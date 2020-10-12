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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Октябрь » 12 » 15:44:18

В Житомирской области районная больница начала принимать больных COVID-19, на очереди еще две

Сегодня, 16:16:18 693 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области районная больница начала принимать больных COVID-19, на очереди еще две

 Больницы в Новограде-Волынском, Житомире и Житомирском районе на 50% заняты больными COVID-19. Поэтому власти рассматривают возможность принятия больных в других больницах области, в частности в Андрушевке и Романове.

Об этом 12 октября во время онлайн-брифинга сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
 

"Относительно заполненности коек в больницах больными коронавирусом – полного заполнения нет. У нас есть более 50% заполнения больниц в Новограде-Волынском, Житомире и Житомирском районе. Мы открываем больницы второй волны, уже открыты три. Сейчас рассматриваем возможность еще двух больниц в Андрушевке и Романове, поэтому ситуация пока контролируемая и не является критической", - рассказал председатель облгосадминистрации Виталий Бунечко.


Заместитель начальника управления здравоохранения ОГА Сергей Березовский также добавил, что с 12 октября больница в Черняхове уже начала прием больных коронавирусом.

Как сообщалось, по состоянию на 12 октября в Житомирской области 3 683 активных больных COVID-19, 1 362 из них - в Житомире.

Тэги: больница, коронавирус, Житомирская область
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