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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Март » 10 » 16:37:48

Вслед за Житомиром на территории области ограничили проведение массовых мероприятий

Вчера, 16:49:48 1927 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вслед за Житомиром на территории области ограничили проведение массовых мероприятий

 В Житомирской области для предотвращения распространения коронавируса с 6 марта 2020 года сроком на один месяц ограничено проведение массовых мероприятий. Такое решение приняли во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По информации управления здравоохранения ОГА, в области есть 240 инфекционных стационарных коек, из них 78 боксированные, работает 61 врач-инфекционист, из них 17 детских специалистов. Все инфекционные стационары обеспечены необходимыми медикаментами, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, специальным медицинским оборудованием (пульсоксиметры, аппараты искусственной вентиляции легких (детские и взрослые), вирусно-бактериальные фильтры, концентраты кислорода).

Обеспечение лечебных учреждений необходимыми средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, медицинскими препаратами и устройствами для диагностики и оказания медицинской помощи, осуществляется в соответствии с методикой расчета трехмесячной потребности.

На случаи массовых поступлений лиц с подозрением на COVID-19 определены следующие учреждения здравоохранения области: Житомирская центральная районная больница и Черняховское территориальное медицинское объединение. Заведением для пребывания лиц, которые были в контакте с пациентом, у которого есть подозрение на коронавирус, в период обсервации определили областной многопрофильный специализированный фтизиопульмонологический санаторий «Лесная сказка».

ВОЗ рекомендует каждому придерживаться 3-х основных, простых вещей: мыть руки, не трогать лицо, оставаться дома, если заболел.

Напомним, на территории Житомирской городской ОТГ из-за коронавируса запрещено проведение массовых, праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий. 8 марта в Житомирскую городскую больницу №1 привезли женщину из Овруча с подозрением на коронавирус COVID-19.













Тэги: мероприятия, запрет, Житомирская область, коронавирус
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