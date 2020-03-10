Вслед за Житомиром на территории области ограничили проведение массовых мероприятий

В Житомирской области для предотвращения распространения коронавируса с 6 марта 2020 года сроком на один месяц ограничено проведение массовых мероприятий. Такое решение приняли во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По информации управления здравоохранения ОГА, в области есть 240 инфекционных стационарных коек, из них 78 боксированные, работает 61 врач-инфекционист, из них 17 детских специалистов. Все инфекционные стационары обеспечены необходимыми медикаментами, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, специальным медицинским оборудованием (пульсоксиметры, аппараты искусственной вентиляции легких (детские и взрослые), вирусно-бактериальные фильтры, концентраты кислорода).
Обеспечение лечебных учреждений необходимыми средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, медицинскими препаратами и устройствами для диагностики и оказания медицинской помощи, осуществляется в соответствии с методикой расчета трехмесячной потребности.
На случаи массовых поступлений лиц с подозрением на COVID-19 определены следующие учреждения здравоохранения области: Житомирская центральная районная больница и Черняховское территориальное медицинское объединение. Заведением для пребывания лиц, которые были в контакте с пациентом, у которого есть подозрение на коронавирус, в период обсервации определили областной многопрофильный специализированный фтизиопульмонологический санаторий «Лесная сказка».
ВОЗ рекомендует каждому придерживаться 3-х основных, простых вещей: мыть руки, не трогать лицо, оставаться дома, если заболел.
Напомним, на территории Житомирской городской ОТГ из-за коронавируса запрещено проведение
массовых, праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий. 8 марта в Житомирскую городскую больницу №1 привезли женщину из Овруча с подозрением на коронавирус COVID-19
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Вслед за Житомиром на территории области ограничили проведение массовых мероприятий