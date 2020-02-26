Больницы Житомирской области имеют 240 коек для возможных больных коронавирусом

В Житомирской области есть 240 коек в инфекционных отделениях больниц, которые готовы принять больных с подозрением на коронавирус, при необходимости их количество могут увеличить.
Об этом рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик при осмотре инфекционного отделения Житомирской городской больницы №1, сообщает Укринформ
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«Мы готовы изолировать таких пациентов и оказать соответствующую помощь. У нас в области есть подготовленный медицинский персонал и инфекционные койки. Всего таких коек есть 240, из которых 78 боксированные палаты, где мы можем изолировать пациента, у которого подозревает то или иное инфекционное заболевание, в томе числе на коронавирус», - отметил Суслик.
По его словам, в случае необходимости количество таких коек будет увеличено, для чего есть возможность открыть отдельный стационар. Он также отметил, что в ближайшее время в область от Министерства здравоохранения поступит 30 наборов для диагностики коронавируса.
Чиновник добавил, что сейчас на Житомирщине есть 286 аппаратов для искусственной вентиляции легких, в коммунальных аптеках нет перебоев с продажей защитных масок.
«У нас есть 2 бригады экстренной медицинской помощи, которые готовы выезжать на вызов, где есть подозрение коронавируса, а дальше госпитализируют больного в боксированную палату и будут проводить лабораторные исследования»
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Как отметила заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, сейчас от больниц области собирают заказы на защитные костюмы и другие средствах, чтобы адекватно их обеспечить.
По состоянию на утро 26 февраля, на коронавирус по всему миру заболели 81002 человека, погибли 2762, выздоровели 30098 человек. В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19.