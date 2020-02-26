Больницы Житомирской области имеют 240 коек для возможных больных коронавирусом

«Мы готовы изолировать таких пациентов и оказать соответствующую помощь. У нас в области есть подготовленный медицинский персонал и инфекционные койки. Всего таких коек есть 240, из которых 78 боксированные палаты, где мы можем изолировать пациента, у которого подозревает то или иное инфекционное заболевание, в томе числе на коронавирус», - отметил Суслик.