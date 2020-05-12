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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Май » 12 » 17:55:15

Больницы Житомирской области начали предоставлять плановую медицинскую помощь

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Больницы Житомирской области начали предоставлять плановую медицинскую помощь

 Медицинские учреждения Житомирской области начали предоставлять плановые услуги. Речь идет о больницах, которые подписали контракты с Национальной службой здоровья и не задействованы в оказании помощи больным коронавирусом.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава областного управления здравоохранения Николай Суслик.

"Учреждения первой волны, исключая тех, которые были закрыты на карантин в связи со вспышками коронавируса, тоже работают, предоставляя гарантированные медицинские услуги. Пациентам, которые будут обращаться, будут оказывать плановую помощь, но сначала помогать тем, кто нуждается в этом в первую очередь. Также мы будем лабораторно обследовать наших пациентов на коронавирус для безопасной работы в лечебных учреждениях", - сказал Николай Суслик.

Напомним, в Житомирской городской больнице №2 зафиксировали вспышку коронавируса, из-за чего медицинское учреждение закрыли на карантин.
Тэги: медпомощь, больницы, Житомирская область, коронавирус
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