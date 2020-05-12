Больницы Житомирской области начали предоставлять плановую медицинскую помощь

Медицинские учреждения Житомирской области начали предоставлять плановые услуги. Речь идет о больницах, которые подписали контракты с Национальной службой здоровья и не задействованы в оказании помощи больным коронавирусом.
Об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава областного управления здравоохранения Николай Суслик.
"Учреждения первой волны, исключая тех, которые были закрыты на карантин в связи со вспышками коронавируса, тоже работают, предоставляя гарантированные медицинские услуги. Пациентам, которые будут обращаться, будут оказывать плановую помощь, но сначала помогать тем, кто нуждается в этом в первую очередь. Также мы будем лабораторно обследовать наших пациентов на коронавирус для безопасной работы в лечебных учреждениях"
, - сказал Николай Суслик.
Напомним, в Житомирской городской больнице №2 зафиксировали вспышку коронавируса, из-за чего медицинское учреждение закрыли на карантин
.