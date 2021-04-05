COVID-19 в Житомирской области: ОГА назвала наиболее загруженные больницы

"Всего на сегодня в области занято 66% коек. Наиболее загруженными являются Малин, Новоград-Волынский, Олевск, Житомирская районная больница и Попельнянская больница. Но маршруты пациентов мониторятся постоянно, круглосуточно. Ни один житель области не будет оставлен без медицинской помощи. Просто ищутся больницы, где поблизости есть свободные койки, и кареты экстренной медицинской помощи будут доставлять больных COVID. Хочу успокоить: не волнуйтесь, коек хватит. Пока ситуация абсолютно контролируемая, хотя действительно загруженность очень высокая, медицинские работники измотанные, очень трудно и много работают, но, тем не менее, помощь предоставляется", – рассказала Наталья Остапченко.