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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Апрель » 5 » 11:33:42

COVID-19 в Житомирской области: ОГА назвала наиболее загруженные больницы

Вчера, 11:38:42 1084 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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COVID-19 в Житомирской области: ОГА назвала наиболее загруженные больницы

 В больницах Житомирской области больными COVID-19 заняты 66% коек. Об этом 5 апреля во время онлайн-брифинга сообщила первый заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Наталия Остапченко.

Сейчас наиболее загружены больницы в Малине, Олевске, Новограде, Попельне и в Житомирском районе.
 

"Всего на сегодня в области занято 66% коек. Наиболее загруженными являются Малин, Новоград-Волынский, Олевск, Житомирская районная больница и Попельнянская больница. Но маршруты пациентов мониторятся постоянно, круглосуточно. Ни один житель области не будет оставлен без медицинской помощи. Просто ищутся больницы, где поблизости есть свободные койки, и кареты экстренной медицинской помощи будут доставлять больных COVID. Хочу успокоить: не волнуйтесь, коек хватит. Пока ситуация абсолютно контролируемая, хотя действительно загруженность очень высокая, медицинские работники измотанные, очень трудно и много работают, но, тем не менее, помощь предоставляется", – рассказала Наталья Остапченко.


По состоянию на 5 апреля в Житомирской области выявлено 19 718 активных больных коронавирусом. В течение суток подтверждено 557 новых случаев, 264 человека выздоровели, 13 умерли.

Тэги: Житомирская область, больницы, коронавирус
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Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 13:12:37, Вчера [Материал]

хорошо хоть гриппом и ОРВИ вообще никто не болеет
похоже корона обладает масштабным противовирусным эффектом....
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 16:03:33, Вчера [Материал]

Говорят, это временное явление. Может через года два-три после короны мы опять будем болеть гриппом/орви.
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