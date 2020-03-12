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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Март » 12 » 08:24:43

С 12 марта все учебные заведения в Житомирской области на карантине

Сегодня, 08:27:43 1018 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 12 марта все учебные заведения в Житомирской области на карантине

 С 12 марта по 3 апреля в Житомирской области все учебные заведения закрыты на карантин. Соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации 11 марта.

Согласно документу, приостанавливается на три недели образовательный процесс во всех учебных заведениях на территории области:
 
  • дошкольного образования;
  • общего среднего образования всех типов и форм собственности;
  • внешкольного образования;
  • профессионального (профессионально-технического) образования;
  • профессионального пред высшего образования и областном институте последипломного педагогического образования.

Также запрещается проведение массовых мероприятий в учебных заведениях и в помещениях общежитий.

Управление образования и науки ОГА должно осуществить мероприятия по организации обучения с учениками (студентами) с использованием возможностей интернет-ресурсов и путем дистанционного обучения. Управление здравоохранения ОГА и Главное управление Госпродпотребслужбы в Житомирской области должны проводить информационно-просветительскую работу по предотвращению распространения заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Напомним, для предотвращения заноса и распространения коронавируса школы города Житомира, детские сады, учреждения внешкольного образования, профессионально-технического образования с 12 марта закрыли на карантин.
Тэги: Житомирская область, коронавирус, Карантин, Учебные заведения
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