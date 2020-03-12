С 12 марта все учебные заведения в Житомирской области на карантине

С 12 марта по 3 апреля в Житомирской области все учебные заведения закрыты на карантин. Соответствующее распоряжение подписал председатель облгосадминистрации 11 марта.
Согласно документу, приостанавливается на три недели образовательный процесс во всех учебных заведениях на территории области:
- дошкольного образования;
- общего среднего образования всех типов и форм собственности;
- внешкольного образования;
- профессионального (профессионально-технического) образования;
- профессионального пред высшего образования и областном институте последипломного педагогического образования.
Также запрещается проведение массовых мероприятий в учебных заведениях и в помещениях общежитий.
Управление образования и науки ОГА должно осуществить мероприятия по организации обучения с учениками (студентами) с использованием возможностей интернет-ресурсов и путем дистанционного обучения. Управление здравоохранения ОГА и Главное управление Госпродпотребслужбы в Житомирской области должны проводить информационно-просветительскую работу по предотвращению распространения заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Напомним, для предотвращения заноса и распространения коронавируса школы города Житомира, детские сады, учреждения внешкольного образования, профессионально-технического образования с 12 марта закрыли на карантин
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