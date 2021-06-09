Карантин в Украине: Житомирская область перешла в «зеленую» зону

Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны, поэтому в "зеленую" зону перешли все области Украины. Об этом 9 июня сообщил Минздрав
.
По данным министерства, в Житомирской области уровень заболеваемости составляет 59 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения.
Уровень госпитализации в области на 8 июня составляет 21,9 на 100 тыс. населения при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. Загруженность коек с кислородом - 21,4% при предельном показателе 65%.
По состоянию на 9 июня, по информации Центра общественного здоровья
, в Житомирской области выявлено 1085 активных больных COVID-19.
Ослабление карантина
На днях Кабинет министров принял постановление о смягчении карантина в Украине
.
Так, Кабмин разрешил:
- Прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры и прием посетителей другими субъектами деятельности в сфере культуры с наполненностью кинозалов или залов более 2/3 мест в каждом отдельном кинозале или зале.
- Проводить массовые мероприятия с заполненностью 2/3 мест (при условии, что все участники будут иметь негативные ПЦР-тесты, тесты на антиген или сертификаты вакцинации, нет никаких ограничений).
- Проводить спортивные мероприятия с заполненностью 2/3 мест.
- Проводить праздничные мероприятия в кафе и ресторанах.
- Кафе и ресторанам работать круглосуточно.
- Работу дискотек и ночных клубов.
- Размещать столики в кафе и ресторанах на расстоянии 1,5 м вместо 2 м.
- Работу кемпингов и хостелов.