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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июнь » 9 » 11:20:50

Карантин в Украине: Житомирская область перешла в «зеленую» зону

Сегодня, 11:20:50 853 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Карантин в Украине: Житомирская область перешла в «зеленую» зону

 Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны, поэтому в "зеленую" зону перешли все области Украины. Об этом 9 июня сообщил Минздрав.

По данным министерства, в Житомирской области уровень заболеваемости составляет 59 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения.

Уровень госпитализации в области на 8 июня составляет 21,9 на 100 тыс. населения при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. Загруженность коек с кислородом - 21,4% при предельном показателе 65%.

По состоянию на 9 июня, по информации Центра общественного здоровья, в Житомирской области выявлено 1085 активных больных COVID-19.


Ослабление карантина


На днях Кабинет министров принял постановление о смягчении карантина в Украине.

Так, Кабмин разрешил:
 
  • Прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры и прием посетителей другими субъектами деятельности в сфере культуры с наполненностью кинозалов или залов более 2/3 мест в каждом отдельном кинозале или зале.
  • Проводить массовые мероприятия с заполненностью 2/3 мест (при условии, что все участники будут иметь негативные ПЦР-тесты, тесты на антиген или сертификаты вакцинации, нет никаких ограничений).
  • Проводить спортивные мероприятия с заполненностью 2/3 мест.
  • Проводить праздничные мероприятия в кафе и ресторанах.
  • Кафе и ресторанам работать круглосуточно.
  • Работу дискотек и ночных клубов.
  • Размещать столики в кафе и ресторанах на расстоянии 1,5 м вместо 2 м.
  • Работу кемпингов и хостелов.

Тэги: Житомирская область, Карантин, коронавирус
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Комментариев: 1
viking62
1 viking (viking62)   • 16:06:23, Сегодня [Материал]

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