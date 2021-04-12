Житомирская область 40 дней в «красной» зоне: показатели не позволяют ослабить карантин

«Индикаторные показатели Министерства здравоохранения: "коэффициент выявления случаев инфицирования" - должен быть менее 20% на 10 000 населения, "охват тестированием" - менее 300 на 100 000 населения, "уровень госпитализации" - менее 60% на 100 000 населения, "динамика уровня госпитализации" - меньше 50 000 и "загруженность коек кислородом" - менее 65%. К сожалению, Житомирская область по показателям "коэффициент выявления случаев инфицирования", а также "уровень госпитализации" и "загруженность коек" пока не может похвастаться тем, что мы можем выйти из карантинной зоны красного уровня, поэтому на сегодня остается ситуация такая как и была. Несколько мы наблюдаем улучшение динамики этих показателей, но они не дают нам возможность выйти из красного уровня карантина», - отметила Наталья Остапченко.