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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Апрель » 12 » 11:43:32

Житомирская область 40 дней в «красной» зоне: показатели не позволяют ослабить карантин

Вчера, 11:43:32 1534 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская область 40 дней в «красной» зоне: показатели не позволяют ослабить карантин

 На Житомирщине показатели заболеваемости коронавирусом и загруженности больниц пока не позволяют послабить карантинные ограничения. Поэтому область минимум еще на одну неделю будет в «красной» зоне.

Об этом 12 апреля во время еженедельного брифинга в рассказала Наталья Остапченко, первый заместитель председателя Житомирской ОГА.
 

«Индикаторные показатели Министерства здравоохранения: "коэффициент выявления случаев инфицирования" - должен быть менее 20% на 10 000 населения, "охват тестированием" - менее 300 на 100 000 населения, "уровень госпитализации" - менее 60% на 100 000 населения, "динамика уровня госпитализации" - меньше 50 000 и "загруженность коек кислородом" - менее 65%. К сожалению, Житомирская область по показателям "коэффициент выявления случаев инфицирования", а также "уровень госпитализации" и "загруженность коек" пока не может похвастаться тем, что мы можем выйти из карантинной зоны красного уровня, поэтому на сегодня остается ситуация такая как и была. Несколько мы наблюдаем улучшение динамики этих показателей, но они не дают нам возможность выйти из красного уровня карантина», - отметила Наталья Остапченко. 


По состоянию на 12 апреля в Житомирской области выявлено 20 423 активных больных COVID-19. За прошедшие сутки подтверждено 349 новых случаев, 135 человек выздоровели.

За выходные зафиксировали 39 летальных случаев.

Тэги: Карантин, Житомирская область, красная зона, коронавирус
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Комментариев: 10
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 11:55:24, Вчера [Материал]

А тим часом прогресивний норот табунами відпочиває у парках та скверах з кальянчиком та рузке репчіком. Дистанція, маски? Пфф, це для лохів! Будемо у червоній зоні ще 40 днів, або 400.
Vovik-RF
3 Vovik (Vovik-RF)   • 14:25:24, Вчера [Материал]

Вакцину нормальную завезите, а не ту, от которой все отказываются.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:59:15, Вчера [Материал]

" Скверы з кальянчиком" Горисполком в кабинетах с коньячком! 533 сотрудника с зарплатой и премиями
melan
2 melan (melan)   • 12:27:34, Вчера [Материал]

похер вирус когда уже денег на жратву не хватает. открывайте бизнес, народ все равно никаких ограничений не соблюдает.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:57:09, Вчера [Материал]

На 2. " Открывайте бизнес"..они его закрывали не для того . чтобы открывать.
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:26:30, Вчера [Материал]

"Они показатели не дают нам выйти с красной зоны" Не они.... ненадо!, а горисполком работает полный рабочий день 533 сотрудника . Кромберг Энд Шуберт 6 тысяч сотрудника и все остальные чиновничьи предприятия. а вакцины нету, играют в политику. Медецины нету разбежались.. пока найдёш толкового врача запаришся ( кстати вы их и выгнали со страны) хлеб дорогой, энэргоносители зашкаливают. я не жалуюсь . я вам говорю, что вы не справляетесь
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:31:43, Вчера [Материал]

В Киеве Кличко отменил налоги. а в Житомире бизнес платит, депутаты покупают саженцы за наши налоги и пиарятся- издеватели и ещё и в руки детям дают на посади. Взяли лопаты козлы и сами посадили. Нечего детей трогать заварованными руками
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:52:56, Вчера [Материал]

Короновирус это болезнь, а двусторонняя пневмония это не болезнь? Так вот вторая городская больница больных с пневмонией выкидывают на улицу.
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:54:29, Вчера [Материал]

А зачем лечить больных. деньги выделяют только под короновирус.. а остальные больные пускай умирают. так чтоли?
AlexIvanov
10 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:42:49, Вчера [Материал]

Откройте школы и университеты не морочте детям голову
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