Житомир покинул «красную» зону карантина: что разрешено, а что запрещено

Житомирская области 5 мая вышла из «красной» зоны карантина. С сегодняшнего дня в области введены ограничения «оранжевого» уровня. Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 4 мая
.
По словам заместителя Министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в области на протяжении последнего месяца значительно улучшилась эпидситуация.
«Еженедельное количество новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось за месяц в три раза. Загруженность коек с кислородом меньше, чем целевой показатель и составляет 39%. Уровень госпитализации менее 60 человек на 100 000 и составляет 59 человек на 100 000 населения. Коэффициент выявления новых случаев в течение 7 дней составляет менее 16%. И охват тестированием превышает установленный постановлением Правительства показатель почти в два раза», - сообщил Виктор Ляшко.
Он отметил, что область перешла в «оранжевую», а не в «желтую» зону из-за превышения эпидпорога по гриппу и ОРВИ.
Это означает, что разрешена работа
:
- кинотеатров и других учреждений культуры с наполненностью залов не более 50%;
- заведений питания;
- рынков;
- торгово-развлекательных центров;
- спортзалов и фитнес центров.
В то же время запрещается
:
- пребывание в общественных зданиях и сооружениях, транспорте без одетых защитных масок;
- пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;
- самовольное оставление места самоизоляции, обсервации;
- проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м или наполненностью залов более 50 мест;
- проведения дискотек, работа ночных клубов, а также праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в учреждениях питания;
- работа общепита после 24:00 и до 7:00, кроме доставки и заказов навынос;
- размещение посетителей в заведениях питания на расстоянии менее чем два метра между столами и более четырех человек за столом;
- деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью;
- посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
По состоянию на 8:00 утра, 5 мая, на сайте и на страницах городского совета в соцсетях отсутствует информация о возобновлении полноценного образовательного процесса в школах Житомира.
Напомним, Житомир и область находились в «красной» зоне карантина с 3-го марта
.