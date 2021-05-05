Житомир покинул «красную» зону карантина: что разрешено, а что запрещено

«Еженедельное количество новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось за месяц в три раза. Загруженность коек с кислородом меньше, чем целевой показатель и составляет 39%. Уровень госпитализации менее 60 человек на 100 000 и составляет 59 человек на 100 000 населения. Коэффициент выявления новых случаев в течение 7 дней составляет менее 16%. И охват тестированием превышает установленный постановлением Правительства показатель почти в два раза», - сообщил Виктор Ляшко.