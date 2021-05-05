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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 5 » 08:36:59

Житомир покинул «красную» зону карантина: что разрешено, а что запрещено

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Житомир покинул «красную» зону карантина: что разрешено, а что запрещено

 Житомирская области 5 мая вышла из «красной» зоны карантина. С сегодняшнего дня в области введены ограничения «оранжевого» уровня. Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 4 мая.

По словам заместителя Министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в области на протяжении последнего месяца значительно улучшилась эпидситуация.
 

«Еженедельное количество новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось за месяц в три раза. Загруженность коек с кислородом меньше, чем целевой показатель и составляет 39%. Уровень госпитализации менее 60 человек на 100 000 и составляет 59 человек на 100 000 населения. Коэффициент выявления новых случаев в течение 7 дней составляет менее 16%. И охват тестированием превышает установленный постановлением Правительства показатель почти в два раза», - сообщил Виктор Ляшко.


Он отметил, что область перешла в «оранжевую», а не в «желтую» зону из-за превышения эпидпорога по гриппу и ОРВИ.



Это означает, что разрешена работа:
 
  • кинотеатров и других учреждений культуры с наполненностью залов не более 50%;
  • заведений питания;
  • рынков;
  • торгово-развлекательных центров;
  • спортзалов и фитнес центров.

В то же время запрещается:
 
  • пребывание в общественных зданиях и сооружениях, транспорте без одетых защитных масок;
  • пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;
  • самовольное оставление места самоизоляции, обсервации;
  • проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв. м или наполненностью залов более 50 мест;
  • проведения дискотек, работа ночных клубов, а также праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы в учреждениях питания;
  • работа общепита после 24:00 и до 7:00, кроме доставки и заказов навынос;
  • размещение посетителей в заведениях питания на расстоянии менее чем два метра между столами и более четырех человек за столом;
  • деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью;
  • посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

По состоянию на 8:00 утра, 5 мая, на сайте и на страницах городского совета в соцсетях отсутствует информация о возобновлении полноценного образовательного процесса в школах Житомира.

Напомним, Житомир и область находились в «красной» зоне карантина с 3-го марта.
Тэги: Карантин, Житомирская область, Житомир, коронавирус
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