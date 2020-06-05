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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июнь » 5 » 10:01:52

В Житомирской области не ослабили карантин: слишком много больных

Сегодня, 10:23:52 1506 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области не ослабили карантин: слишком много больных

 Житомирская область не прошла в следующий этап снятия карантина с 5 июня из-за количества зараженных коронавирусом (COVID-19).

Об этом в пятницу, 5 июня, на брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Также карантин не ослабят в Волынской, Львовской, Ровенской, Черновицкой, Донецкой, Луганской областях и в Киеве.
 

"В указанных областях не будет разрешено открываться заведениям общественного питания. Их открытие будет считаться нарушением карантина", - пояснил Ляшко.


Как сообщал "Журнал Житомира", Житомирская область не соответствует всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

С 5 июня ожидается очередное ослабление карантина, оно будет касаться работы заведений общественного питания, церковных служб и запуска авиасообщения.
Тэги: Житомирская область, коронавирус, Карантин
Комментариев: 2
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 13:02:15, Сегодня [Материал]
+1

в маршрутках без масок ездят... не ослабят говорят... а если и одевают маску то не полностью а носом спокойно дышат
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 15:16:30, Сегодня [Материал]
0

Зайдите в фитнес клуб и посмотрите как там ходят в масках. Зайдите в бассейн и посмотрите как там в масках плавают. И т.д.
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