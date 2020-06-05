В Житомирской области не ослабили карантин: слишком много больных

Житомирская область не прошла в следующий этап снятия карантина с 5 июня из-за количества зараженных коронавирусом (COVID-19).
Об этом в пятницу, 5 июня, на брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Также карантин не ослабят в Волынской, Львовской, Ровенской, Черновицкой, Донецкой, Луганской областях и в Киеве.
"В указанных областях не будет разрешено открываться заведениям общественного питания. Их открытие будет считаться нарушением карантина", - пояснил Ляшко.
Как сообщал "Журнал Житомира
", Житомирская область не соответствует всем необходимым критериям
для ослабления противоэпидемических мероприятий.
С 5 июня ожидается очередное ослабление карантина
, оно будет касаться работы заведений общественного питания, церковных служб и запуска авиасообщения.