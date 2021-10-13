Через неделю область может оказаться в «красной» зоне, – Наталья Остапченко

Житомирская область из-за стремительного роста COVID-госпитализаций может перейти в "красную" зону адаптивного карантина. Такой сценарий прогнозируют уже через неделю.
Об этом 13 октября во время брифинга
сообщила Наталья Остапченко, заместитель председателя ОГА.
"На территории Житомирской области сначала было развернуто 9 больниц для COVID-больных, потом мы добавили еще 6 больниц, на сегодня у нас 15 больниц. Коек развернуто - 2071 и они заполняются очень быстро ... судя по индикаторным показателям через неделю мы попадем в "красный" уровень", - рассказала чиновница.
По ее словам, медицинская система области пока еще справляется с нагрузкой.
"Процент обеспечения кислородом всех коек - 99,4 %, но очень быстро мы эти койки заполняем. На сегодня таких коек заполнено на 57%", - пояснила Остапченко.
Она также отметила, что в Житомирской области стремительно выросло количество летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, которые в подавляющем большинстве возникают у невакцинированных против COVID-19 больных. Так, в течение 4-12 октября от этой тяжелой болезни умерли 112 жителей области.
По состоянию на 13 октября, Житомирская область находится в "оранжевой" зоне. В течение суток подтверждено 462 новых случая. Всего в Житомирской области 7541 активный больной COVID-19.