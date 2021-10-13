Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 13 Октября 2021    20:57:04
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 13 » 14:24:55

Через неделю область может оказаться в «красной» зоне, – Наталья Остапченко

Сегодня, 14:24:55 630 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Через неделю область может оказаться в «красной» зоне, – Наталья Остапченко

 Житомирская область из-за стремительного роста COVID-госпитализаций может перейти в "красную" зону адаптивного карантина. Такой сценарий прогнозируют уже через неделю.

Об этом 13 октября во время брифинга сообщила Наталья Остапченко, заместитель председателя ОГА.
 

"На территории Житомирской области сначала было развернуто 9 больниц для COVID-больных, потом мы добавили еще 6 больниц, на сегодня у нас 15 больниц. Коек развернуто - 2071 и они заполняются очень быстро ... судя по индикаторным показателям через неделю мы попадем в "красный" уровень", - рассказала чиновница.


По ее словам, медицинская система области пока еще справляется с нагрузкой.
 

"Процент обеспечения кислородом всех коек - 99,4 %, но очень быстро мы эти койки заполняем. На сегодня таких коек заполнено на 57%", - пояснила Остапченко.


Она также отметила, что в Житомирской области стремительно выросло количество летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, которые в подавляющем большинстве возникают у невакцинированных против COVID-19 больных. Так, в течение 4-12 октября от этой тяжелой болезни умерли 112 жителей области.

По состоянию на 13 октября, Житомирская область находится в "оранжевой" зоне. В течение суток подтверждено 462 новых случая. Всего в Житомирской области 7541 активный больной COVID-19.

Тэги: Карантин, Житомирская область, коронавирус, ОГА
Новости партнеров
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:34:39, Сегодня [Материал]

Если чиновников и депутатов посадить на локдаун без зарплаты. То вы Ковид никогда не найдёте.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus