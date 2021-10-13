Через неделю область может оказаться в «красной» зоне, – Наталья Остапченко

"На территории Житомирской области сначала было развернуто 9 больниц для COVID-больных, потом мы добавили еще 6 больниц, на сегодня у нас 15 больниц. Коек развернуто - 2071 и они заполняются очень быстро ... судя по индикаторным показателям через неделю мы попадем в "красный" уровень", - рассказала чиновница.