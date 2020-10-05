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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Октябрь » 5 » 11:53:08

Житомирская ОГА переходит на онлайн-режим работы: слишком много больных COVID-19

Сегодня, 12:00:08 231 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская ОГА переходит на онлайн-режим работы: слишком много больных COVID-19

 Житомирская областная государственная администрация переходит на онлайн-режим работы из-за большого количества больных коронавирусом. Об этом сегодня, 5 октября, во время онлайн-брифинга заявил заместитель председателя ОГА Виктор Градивский.

По его словам, болеют руководители структурных подразделений, начальники отделов и специалисты.
 

"У нас к сожалению стремительно ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19. За последние 5 дней у нас нет меньшего количества заболевших, чем 165 человек ... В областной государственной администрации тоже есть значительное количество заболевших, продолжает болеть заместитель главы администрации Рогова Вера Борисовна. Болеют руководители структурных подразделений, начальники отделов, специалисты. Мы очень просим в связи с этим понимания от всех наших жителей, которые обращаются в областную государственную администрацию, но с сегодняшнего дня мы максимально переходим в онлайн-режим, в том числе это касается работы внутри областной государственной администрации. Мы минимизируем количество контактов, просим жителей нашей области делать все тоже самое не только в работе и в общении с областной государственной администрацией, но и во время посещения других государственных органов или мест скопления людей", - сказал Градивский.


За минувшие сутки на Житомирщине зарегистрировано 186 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умер 121 житель области.

 
Тэги: коронавирус, Житомирская область, ОГА
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