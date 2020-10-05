Житомирская ОГА переходит на онлайн-режим работы: слишком много больных COVID-19

"У нас к сожалению стремительно ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19. За последние 5 дней у нас нет меньшего количества заболевших, чем 165 человек ... В областной государственной администрации тоже есть значительное количество заболевших, продолжает болеть заместитель главы администрации Рогова Вера Борисовна. Болеют руководители структурных подразделений, начальники отделов, специалисты. Мы очень просим в связи с этим понимания от всех наших жителей, которые обращаются в областную государственную администрацию, но с сегодняшнего дня мы максимально переходим в онлайн-режим, в том числе это касается работы внутри областной государственной администрации. Мы минимизируем количество контактов, просим жителей нашей области делать все тоже самое не только в работе и в общении с областной государственной администрацией, но и во время посещения других государственных органов или мест скопления людей", - сказал Градивский.