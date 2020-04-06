В Житомирской области большинство больных COVID-19 лечатся дома – ОГА

«От последнего нашего брифинга в области подтвердили еще новые случаи заболевания коронавируса у жителей Бердичевского, Малинского, Коростенского районов и города Житомира. Сегодня на Житомирщине зарегистрировано 11 положительных случаев (подтверждено COVID-19). 6 апреля в Украине начали действовать более жесткие карантинные ограничения. Прошу всех жителей области соблюдать условия карантина и оставаться дома», - подчеркнул Бунечко.

«Из девяти больных коронавирусной инфекцией 5 человек находятся на самоизоляции на постоянной связи с врачами, 4 человека - на стационарном лечении. Общее состояние всех пациентов ближе к удовлетворительному. У пациентки из Малина еще повышается температура и наблюдается кислородная сатурация, но есть положительная динамика. В Коростенском районе один пациент лечится дома, второй после повторного теста также может быть отправлен на самоизоляцию», - рассказал начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик.