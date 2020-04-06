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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 6 » 16:02:21

В Житомирской области большинство больных COVID-19 лечатся дома – ОГА

Вчера, 16:29:21 1111 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области большинство больных COVID-19 лечатся дома – ОГА

 В Житомирской области зарегистрировано 11 лабораторно подтвержденных случаев острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом 6 апреля во время онлайн-брифинга сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
 

«От последнего нашего брифинга в области подтвердили еще новые случаи заболевания коронавируса у жителей Бердичевского, Малинского, Коростенского районов и города Житомира. Сегодня на Житомирщине зарегистрировано 11 положительных случаев (подтверждено COVID-19). 6 апреля в Украине начали действовать более жесткие карантинные ограничения. Прошу всех жителей области соблюдать условия карантина и оставаться дома», - подчеркнул Бунечко.


Также он выразил соболезнования семье жителя Бердичева, который 4 апреля скончался в больнице.

По состоянию на 9:00 6 апреля в Житомирской области 9 человек лечится от коронавируса. Большинство из них находится на самоизоляции.
 

«Из девяти больных коронавирусной инфекцией 5 человек находятся на самоизоляции на постоянной связи с врачами, 4 человека - на стационарном лечении. Общее состояние всех пациентов ближе к удовлетворительному. У пациентки из Малина еще повышается температура и наблюдается кислородная сатурация, но есть положительная динамика. В Коростенском районе один пациент лечится дома, второй после повторного теста также может быть отправлен на самоизоляцию», - рассказал начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик.


По всем вопросам относительно коронавируса жители Житомирщины могут обращаться на «горячую линию».
Тэги: ОГА, Житомирская область, коронавирус, брифинг
Комментариев: 3
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 18:51:25, Вчера [Материал]
0

"По всем вопросам относительно коронавируса жители Житомирщины могут обращаться на «горячую линию»... и получить в ответ горячий привет!

Советскую медицину, которая будучи лишь слегка реорганизованной, отлично показывает себя сегодня в Белоруссии, наши дебилы разрушили до основания, зато организовали горячие линии... Браво!
garold
3 Кonstantin (garold)   • 21:29:25, Вчера [Материал]
+1

Жень ты реально идиот?В Белоруси с медициной такая же жопа как у нас,грамотные врачи давно свалили в Польшу которая не оспаривает белорусские дипломы,я это знаю из первых уст,а вы олени ретранслируйте лож до тех пор пока вам не дойдёт одна истина ,на постсоветском пространстве медицина в лучший её проявлениях давно умерла.....
chlor1
2 alex (chlor1)   • 20:31:09, Вчера [Материал]
+1

ru.wikipedia.org/wiki/Распространение_COVID-19_в_Белоруссии
ситуация мало чем отличается, - так что совсем не браво...
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