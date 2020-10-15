Коронавирус атакует Житомирскую область: 269 новых случаев и 4 летальных исхода

В Житомирской области за минувшие сутки, 14 октября, подтверждено 269 новых случаев заболевания COVID-19. Оперативную информацию предоставили специалисты Житомирского областного лабораторного центра.
Всего в области с начала эпидемии подтверждено 9 130 случаев
коронавируса, 5 074 человека выздоровели.
Также стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 4 человека: 67-летний житель Житомира, 74-летний житель Емильчинского района и двое жителей Житомирского района - мужчины в возрасте 64 и 80 лет.
По состоянию на 15 октября коронавирус унес жизни 161 жителя Житомирской области.
Продление адаптивного карантина до конца 2020 года
Во время заседания Кабинета Министров Украины было принято решение о продлении карантина до 31 декабря 2020 года
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Также решением Правительства усилены противоэпидемические мероприятия на разных уровнях адаптивного карантина. Прежде всего, вводится ограничение работы ресторанов и других заведений общественного питания после 22:00. Это правило будет действовать на всех уровнях эпидопасности.
Вводится ограничение на проведение массовых мероприятий. Для "зеленого" уровня максимальное количество человек - не более 50, для "желтого" уровня - 30, для "оранжевого" - 20 человек. Также будет действовать запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий, кроме международных соревнований.
Напомним, в настоящее время Житомир и Житомирский район находятся в "оранжевой" карантинной зоне
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