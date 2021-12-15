Житомирская область может скоро покинуть «красную» зону карантина

В Житомирской области снижается количество ковид-больных. По состоянию на 15 декабря зафиксировано 5 293 активных больных COVID-19. Об этом информирует
Житомирский областной информационно-аналитический центр медицинской статистики.
За сутки подтверждено 133 новых случаев, выздоровели 476 человек.
В Житомире по состоянию на 15 декабря 1 137 больных коронавирусом. В больницах 173 пациента.
Из-за превышения коэффициента выявления случаев инфицирования Житомирщина до сих пор остается в "красной" зоне карантина. Однако, 14 декабря Минздрав зафиксировал спад коэффициента.
Если он продержится на таком уровне еще 2-3 дня – наша область перейдет в "желтую" зону. Об этом 15 декабря сообщила заместитель городского головы Мария Мисюрова.
"Сегодня у нас один из показателей (коэффициент выявления случаев инфицирования) уже выравнивается, два-три дня – и мы выходим из "красной" зоны, но мы должны помнить о COVID-сертификатах и о мерах безопасности", – сказала Мисюрова.