Житомирская область может скоро покинуть «красную» зону карантина

"Сегодня у нас один из показателей (коэффициент выявления случаев инфицирования) уже выравнивается, два-три дня – и мы выходим из "красной" зоны, но мы должны помнить о COVID-сертификатах и ​​о мерах безопасности", – сказала Мисюрова.