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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 15 » 11:45:40

Житомирская область может скоро покинуть «красную» зону карантина

Вчера, 11:45:40 891 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская область может скоро покинуть «красную» зону карантина

 В Житомирской области снижается количество ковид-больных. По состоянию на 15 декабря зафиксировано 5 293 активных больных COVID-19. Об этом информирует Житомирский областной информационно-аналитический центр медицинской статистики.

За сутки подтверждено 133 новых случаев, выздоровели 476 человек.

В Житомире по состоянию на 15 декабря 1 137 больных коронавирусом. В больницах 173 пациента.



Из-за превышения коэффициента выявления случаев инфицирования Житомирщина до сих пор остается в "красной" зоне карантина. Однако, 14 декабря Минздрав зафиксировал спад коэффициента.

Если он продержится на таком уровне еще 2-3 дня – наша область перейдет в "желтую" зону. Об этом 15 декабря сообщила заместитель городского головы Мария Мисюрова.
 

"Сегодня у нас один из показателей (коэффициент выявления случаев инфицирования) уже выравнивается, два-три дня – и мы выходим из "красной" зоны, но мы должны помнить о COVID-сертификатах и ​​о мерах безопасности", – сказала Мисюрова.


Тэги: Житомирская область, Карантин, статистика, коронавирус
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Комментариев: 5
Marine
1 Руслана (Marine)   • 11:55:14, Вчера [Материал]

Судя по всему, Житомир давно вышел с этой зоны. В общественном транспорте водитель и пассажиры без масок. А в торговых центрах куча людей которые тоже без масок.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:44:48, Вчера [Материал]

А в Японии всего 56 больных ковидом на 114 миллионов населения. Дораспродавайте свои маски . уколы и валите на.уй со страны на Мрие вместе с Эпицентром
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 12:54:10, Вчера [Материал]

а в ДР Конго вообще 0 случаев на 90 миллионов....
совпадение?
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:49:45, Вчера [Материал]

Япония это не Конго.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 22:37:06, Вчера [Материал]

конголезцы приехали, осмотрелись:
опаньки, да тут всё как дома, только прохладнее!
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