Житомирская область еще как минимум на неделю остаётся в «красной» зоне

«Решение как о переходе в «красную» зону, так и о выходе из неё принимает государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на основании данных по заболеваемости коронавирусом и загруженности коек в местных больницах. Новая зона начинает действовать спустя 48 часов после принятия решения. На сегодня ситуация в нашей области по-прежнему остаётся нестабильной, а значит, говорить о послаблении карантина пока, к сожалению, рано»,

– отметил Юрий.

Насколько загружены больницы в области?

«Загруженность коек с кислородом в некоторых больницах области превышает максимальные для «жёлтой» зоны 65%. Так, в Бердичеве загруженность мест, обеспеченных кислородом, в больницах составляет 85%. И это при том, что часть «тяжёлых» пациентов была переведена в менее загруженные медучреждения области. В Житомире ситуация чуть получше – в Первой центральной городской больнице занято 70% оборудованных кислородом мест, во второй – 40%. Есть места и в Житомирской областной больнице имени Гербачевского», – рассказал пресс-секретарь главы Житомирской ОГА.

Что с транспортом?

«В Житомире, Бердичеве, Коростене, Новоград-Волынском и Малине общественный транспорт работает, осуществляя перевозку жителей, в том числе работников критической инфраструктуры. Во всех остальных населённых пунктах области руководством больниц и других предприятий самостоятельно организован подвоз сотрудников к месту работы и обратно», – сообщил Юрий Мельник.



Отменят ли «красную» зону?

«МОЗ ежедневно отслеживает статистику по заболеваемости в каждой области страны. О возможных изменениях и переходе региона в новую зону эпидемиологической опасности нам сообщают примерно за 5 дней до заседания. На сегодня таких сообщений от МОЗ не поступало», – рассказал Юрий.

Уровни эпидемиологической опасности в Украине по состоянию на 16 марта