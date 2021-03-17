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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 17 » 08:56:13

Житомирская область еще как минимум на неделю остаётся в «красной» зоне

Сегодня, 08:56:13 1641 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская область еще как минимум на неделю остаётся в «красной» зоне

 Житомирская область из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом пока остаётся в «красной» зоне карантина – как минимум ещё на 7 дней.

Об этом сообщает Freshnews со ссылкой на пресс-секретаря главы Житомирской ОГА Юрия Мельника.
 

«Решение как о переходе в «красную» зону, так и о выходе из неё принимает государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на основании данных по заболеваемости коронавирусом и загруженности коек в местных больницах. Новая зона начинает действовать спустя 48 часов после принятия решения. На сегодня ситуация в нашей области по-прежнему остаётся нестабильной, а значит, говорить о послаблении карантина пока, к сожалению, рано»,
– отметил Юрий.


По его словам, как минимум на ближайшие 7 дней Житомирская область останется в «красной» зоне карантина. 
 

Насколько загружены больницы в области?

 

«Загруженность коек с кислородом в некоторых больницах области превышает максимальные для «жёлтой» зоны 65%. Так, в Бердичеве загруженность мест, обеспеченных кислородом, в больницах составляет 85%. И это при том, что часть «тяжёлых» пациентов была переведена в менее загруженные медучреждения области. В Житомире ситуация чуть получше – в Первой центральной городской больнице занято 70% оборудованных кислородом мест, во второй – 40%. Есть места и в Житомирской областной больнице имени Гербачевского», – рассказал пресс-секретарь главы Житомирской ОГА.


По словам Мельника, в Бердичеве ситуация особенно критичная – до перевода части пациентов в другие больницы там было занято более 90% мест, оборудованных кислородом.
 

Что с транспортом?

 

«В Житомире, Бердичеве, Коростене, Новоград-Волынском и Малине общественный транспорт работает, осуществляя перевозку жителей, в том числе работников критической инфраструктуры. Во всех остальных населённых пунктах области руководством больниц и других предприятий самостоятельно организован подвоз сотрудников к месту работы и обратно», – сообщил Юрий Мельник.


Отменят ли «красную» зону?

 

«МОЗ ежедневно отслеживает статистику по заболеваемости в каждой области страны. О возможных изменениях и переходе региона в новую зону эпидемиологической опасности нам сообщают примерно за 5 дней до заседания. На сегодня таких сообщений от МОЗ не поступало», – рассказал Юрий.


В ОГА призывают всех соблюдать карантинные ограничения, не забывать надевать маски, беречь себя и близких.

Как сообщал «Журнал Житомира», с 3 марта в Житомире и на территории всей области ввели ограничения «красной» зоны карантина. Предполагалось, что усиленный карантин будет действовать в области до 17 марта.

Уровни эпидемиологической опасности в Украине по состоянию на 16 марта
Тэги: Житомирская область, красная зона, коронавирус, Карантин
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Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 09:51:39, Сегодня [Материал]

чиновники получают зарплату, а за что жить тем кто попал под карантинные ограничения??? Вангую что на майские будет всеобщий лохдаун.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:18:18, Сегодня [Материал]

Мы никогда не выдем из красной зоны потому, что в Житомире работают такие крупные предприятия как "Кромберг энд Шуберт" - 5000 работников работают в три смены. Столовая на 200 столов, т.е 800 посадочных мест. Там люди общаются между собой постоянно в закрытых помещениях. Их возят-привозят автобусами запакованными. Такая же ситуация с Малеванской обувной фабрикой - также возят, завозят, привозят и также тысячи людей в закрытом пространстве. И другие большие предприятия города и области, перечислять не буду. А взяли позакрывали самый незащищенный и маленький бизнес - ФОПов маленьких, каие-то кафешки на два человека, какие-то кинотеатры, магазины промтоваров. Вопрос - вы кого хотите обдурить , короновирус? Нужно в корне все изменить - мелкие магазины, лавочки, маленькие кафешки нужно открыть. Дело в том,что ФОПы очень внимательно относятся к своему бизнесу и к посетителям. С ФОПов никто налоги не снял до сих пор, не снял, не снимает и снимать не собирается. Надо закрыть горисполком там работают 533 сотрудника. Мы на локдауне, они тоже должны пойти на локдаун. На днях наши налоги локдаунские Сухомлин раздал в виде премий своим сотрудникам. Хватит сидеть и терпеть эти муки, надо переизбирать мэра. Ищем нового мэра!
leon_ztmr
3 Алексей (leon_ztmr)   • 13:24:06, Сегодня [Материал]

"На днях наши налоги локдаунские Сухомлин раздал в виде премий своим сотрудникам."

Можно подумать новый не будет премировать своих сотрудников)))
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